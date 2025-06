Como muitas organizações estão descobrindo, a transformação digital estimula a inovação e aumenta a velocidade de lançamento no mercado. No processo, os dados muitas vezes ficam presos em silos, impedindo que os usuários, dentro e fora da empresa, acessem as informações necessárias.

Com as soluções de integração da IBM®, você pode conectar aplicativos e sistemas para desbloquear dados críticos de forma rápida e segura.