Para desenvolver as habilidades internas necessárias para atingir seus objetivos, a FAW-Volkswagen recorreu a um parceiro confiável com o qual trabalha há mais de 20 anos: a IBM Consulting. A equipe da IBM ajudou a FAW-Volkswagen a transformar não apenas as habilidades da equipe de desenvolvimento do cliente, mas também a natureza da equipe dentro da empresa.

Esse não foi um mero workshop de treinamento.A IBM Consulting empregou a IBM Garage Methodology ( práticas comprovadas que orientam uma empresa a projetar, criar e dimensionar soluções para a transformação de ponta a ponta) para ajudar o FAW-Volkswagen R&D Center em Chengdu, China, a criar e treinar uma equipe de inovação digital de mais de 150 pessoas em design thinking e operações ágeis, incluindo práticas de DevOps, para apoiar a transformação da organização em uma empresa mais focada no cliente. O processo gerou ideias inovadoras e equipou a FAW-Volkswagen com as práticas, tecnologias e conhecimentos especializados para transformar rapidamente essas ideias em valor de negócios.

Por exemplo, as equipes identificaram uma deficiência relacionada às três plataformas de rede distintas para as três principais marcas de carros da FAW-Volkswagen. A falta de escalabilidade e estabilidade em todas as plataformas impediu a inovação e a entrega de novos projetos. "Com base nessa descoberta", diz Jin, "iniciamos a integração das três marcas e construímos uma plataforma de Internet dos Veículos avançada, estável e evoluível para resolver o dilema atual e promover a inovação contínua que pode ser aplicada mais facilmente em todas as marcas".

Por outro lado, a FAW-Volkswagen implementou o IBM Cloud Pak for Integration, que fornece padrões de integração que se alinham aos requisitos da empresa. A FAW-Volkswagen usa o IBM Cloud Pak para componentes de integração, bem como a plataforma de contêineres Red Hat OpenShift do IBM Cloudak, para desenvolver integrações baseadas em API em contêineres em dois casos de uso: integração do ecossistema e integração de back-end.

A integração do ecossistema traz o diversificado ecossistema de serviços digitais para veículos, bem como dispositivos móveis dos clientes. Isso inclui a integração com parceiros em mídia de streaming, serviços de estacionamento e, em particular, serviços de carregamento de veículos elétricos. Existem várias operadoras de rede de carregamento na China, algumas que suportam corrente alternada (AC), outras que suportam corrente contínua (DC), com velocidades de carga variáveis disponíveis. A FAW-Volkswagen usa o gateway API do IBM Cloud Pak para mediar a integração e acelerar a integração dos operadores de carregamento. E os motoristas têm uma experiência simplificada: eles veem todas as opções de carregamento disponíveis, filtradas de acordo com as necessidades de seus veículos, em um único aplicativo FAW-Volkswagen.

A integração de back-end conecta os sistemas de registro da empresa com o software constantemente em evolução de todos os modelos de veículos FAW-Volkswagen. Isso inclui a sincronização do desenvolvimento de produtos e processos de fabricação com o desenvolvimento ágil do software front-end. Para os clientes, isso significa uma experiência mais conveniente e perfeita. Por exemplo, um proprietário de carro pode fazer uma ordem de manutenção em uma concessionária a partir da unidade principal do carro ou de um aplicativo móvel, ou acompanhar o progresso da produção de um carro encomendado recentemente. Em cada caso, o componente de gerenciamento de API do IBM Cloud Pak troca informações via APIs entre as interfaces do cliente e os sistemas de back-end, como o sistema de gerenciamento de revendedores e o sistema de execução da fabricação.

"Usamos o recurso de gerenciamento de API no Cloud Pak for Integration para reduzir o tempo de integração para parceiros de ecossistema de meses a semanas", diz Jin. "Para integração de back-end, usamos APIs para simplificar o acesso a aplicativos complexos, reduzindo o tempo de desenvolvimento de soluções que usam esses sistemas em 50%."