Sem automação, sem integração

Há muitas maneiras de conectar e trocar dados entre aplicativos. A criação de links ponto a ponto individuais é cara e difícil de gerenciar. A integração API-led entre aplicativos simplifica a troca de informações ou a "solicitação e resposta" de APIs. Enquanto isso, a automação pode gerar ou desencadear novas oportunidades de monetização. Como explica Lowry, "Dependendo do que está acontecendo online ou na loja, essas integrações podem iniciar diferentes aplicativos para, por exemplo, movimentar estoque ou alterar uma promoção".

Aqui está um exemplo do mundo real de como uma integração API-led pode beneficiar varejistas e seus clientes. Imagine que você deseja movimentar o estoque com uma venda relâmpago. Você sabe que oferecer tanto a opção de retirada na loja quanto a entrega, provavelmente aumentará as vendas." Para ajudar os clientes a escolherem entre retirada na loja ou entrega, seu processo de estoque precisa apresentar informações sobre ambas as opções. Quando um cliente seleciona um item, o aplicativo precisa fazer uma consulta em todas as lojas locais para verificar seus níveis de estoque. Como revendedor, você pode mostrar o nível de estoque de cada loja como uma API, e o aplicativo pode usar a localização do cliente para mostrar uma lista das lojas mais próximas com estoque.

Se o cliente quiser reservar um item ou encomendá-lo para entrega, fluxos de integração automatizados adicionais podem ser usados para garantir que o estoque não seja vendido em excesso e determinar as taxas e janelas de entrega locais. A automação também pode ser usada para ativar um aplicativo promocional se o produto não estiver vendendo rápido o suficiente.

Resultados em 6 meses

Lowry diz que, se uma empresa implementasse integração e automação para melhorar seu processo de estoque, poderia ver dois resultados perceptíveis em cerca de seis meses: aumento na fidelidade do cliente e uma redução imediata no tempo necessário para implementar novos aplicativos, como uma promoção.

"Existem muitos estudos que mostram que os varejistas que priorizaram a experiência do cliente foram mais resilientes, seja em resposta à pandemia ou a uma crise financeira, e eles se saíram melhor ao longo do tempo porque puderam evoluir com a mudança", diz Lowry. "Se você tornar a experiência de transação muito mais tranquila e mais fácil, você vai construir a fidelidade do seu cliente."