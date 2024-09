De acordo com o relatório DORA 2018 Accelerate: State of DevOps (Link reside fora do ibm.com), as "organizações de elite" têm implementações de código 46x mais frequentes, um lead time 2.555 vezes mais rápido desde o commit até a implementação, uma taxa de falha de mudança 7x menor e são 2.604 vezes mais rápidas na recuperação de incidentes. Você pode ver o benefício exponencial de implementações mais frequentes, levando a versões aceleradas de novo software, e resoluções de incidentes milhares de vezes mais rápidas. "Uma das minhas correlações favoritas é a redução da taxa de falha de mudança, mesmo com a implementação mais rápida", diz Farrell.

Quando as organizações automatizam as oito etapas do processo, elas podem esperar mais qualidade e melhor satisfação do cliente. Mas, Farrell diz que seu benefício favorito é a velocidade. "Um exemplo que eu vi foi em um banco. Eles levariam aproximadamente de 10 a 12 meses para ter uma ideia de um produto antes que ele fosse lançado. Depois que adquiriram seus novos processos de DevOps, esse prazo mudou para duas semanas”, diz ele. "Você vê resultados absolutos e diretos do sucesso no mercado."