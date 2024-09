Os arquitetos de TI tinham vários requisitos para uma plataforma de streaming. O Apache Kafka é a principal solução de código aberto e, como parte do programa de modernização de infraestrutura da Norsk Tipping e o Kafka precisava ser executado em contêineres de Kubernetes. Os arquitetos também procuraram um fornecedor que oferecesse um forte suporte contínuo, em vez de apenas um relacionamento transacional.

Depois de experimentar soluções de streaming diferentes, eles escolheram a IBM® Event Streams, uma plataforma de fluxo de eventos e automação de categoria corporativa criada no Apache Kafka. O Event Streams incorpora a tecnologia Strimzi de código aberto para a implantação do Kafka de maneira resiliente e gerenciável, e oferece diversos recursos adicionais para ampliar a funcionalidade central. Como todos os produtos no IBM Cloud Pak® for Integration, o Event Streams foi projetado para ser executado no Red Hat® OpenShift® (link externo ao ibm.com) e em outras plataformas de contêiner Kubernetes.

"Quando vimos que a IBM estava trabalhando com OpenShift e Strimzi, percebemos que isso era o que queríamos", explica Andrea Knagenhjelm, engenheiro de sistemas de middleware da Norsk Tipping. "Sendo baseados em operadores, os recursos do Event Streams são muito fáceis de gerenciar."

“O Event Streams é realmente confiável e a IBM sempre esteve presente para nos apoiar”, diz Fonås. “Se a IBM Norway não puder ajudar, alguém do mundo IBM sempre comparece.”