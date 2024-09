Uma variedade de processos é executada em um armazém típico, incluindo recebimento de mercadorias, coleta, embalagem, carregamento e transporte. A SiB Solutions queria se desenvolver com tecnologias de código aberto para evitar o lock-in com fornecedores. A empresa optou pelo Apache Kafka, que é ideal para comunicação no ambiente logístico, pois resolve muitos problemas inerentes a grandes arquiteturas monolíticas, incluindo a falta de confiabilidade e flexibilidade. “Precisávamos ter um alto volume de streaming de dados. E o Kafka é a melhor solução que pudemos encontrar para isso”, continua Nilsson.

O Event Streams também é parte integrante dos serviços inteligentes de vídeo e IA da SiB Solutions, em que o Kafka é usado para impulsionar o aprendizado de máquina por meio de máquinas de análise que executam redes neurais. Para os clientes da SiB Solutions, a análise de vídeo é executada no local para cumprir os regulamentos de residência de dados. Em seguida, edge computers processam os vídeos no local seguindo uma variedade de modelos de deep learning. A produção desse processo é enviada dos produtores do Kafka por meio dos tópicos do Kafka para servidores em nuvem, onde ocorre a lógica da aplicação. “[O Kafka] nos permite criar tudo como microsserviços”, acrescenta Nilsson.