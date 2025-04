O que são dados?

Proteção de dados é a prática de proteger informações confidenciais contra perda, roubo e corrompimento de dados. A proteção de dados é cada vez mais importante à medida que as organizações lidam com volumes maiores de dados confidenciais em ambientes complexos e distribuídos.

O risco crescente de ameaças cibernéticas e as regulamentações de privacidade de dados mais rígidas também tornaram a proteção de dados uma prioridade para empresas e consumidores. De acordo com um estudo recente, cerca de 81% dos americanos estão preocupados com a forma como as empresas utilizam os dados coletados sobre eles.1

Também há um forte argumento comercial para priorizar a proteção de dados. A violação de dados média custa a uma organização USD 4,88 milhões de dólares entre perda de negócios, tempo de inatividade do sistema, danos à reputação e esforços de resposta, de acordo com o Relatório do custo das violações de dados da IBM.