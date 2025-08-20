O que são medidores inteligentes?

Os medidores inteligentes são dispositivos digitais que medem e registram o consumo de eletricidade, gás ou água em tempo real e transmitem as informações para as empresas de serviços públicos.

Ao contrário da medição analógica (tradicional), que requer leituras manuais por leitores de medidores, a medição inteligente fornece dados de consumo precisos e atualizados que permitem que as concessionárias e os consumidores monitorem e gerenciem o uso de energia com mais eficiência.

Em um momento no qual o consumo e a eficiência energética se tornaram preocupações críticas, os medidores inteligentes surgiram como uma solução inovadora para a gestão de energia doméstica, de pequenas empresas e comercial de forma mais eficaz.

Esses dispositivos digitais estão gradualmente substituindo medidores tradicionais (instalações inteligentes de medidores triplicaram na última década).1 E, com medidores inteligentes no caminho certo para englobar 93% de todos os sistemas de medição, eles estão transformando a maneira como as concessionárias de serviços públicos e os consumidores interagem com os recursos energéticos.2

Aqui, forneceremos uma compreensão abrangente dos medidores inteligentes e por que eles estão se tornando rapidamente uma ferramenta essencial no gerenciamento moderno de energia.

Medidores inteligentes são essenciais para a construção de infraestruturas de rede inteligente — um sistema de rede elétrica modernizado que usa tecnologia digital para aumentar a confiabilidade, a eficiência e a sustentabilidade da distribuição de uso de eletricidade.