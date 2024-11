O que é gerenciamento de dados de IA?

Atualmente, as organizações trabalham com uma grande quantidade de dados, que chegam à empresa de várias fontes diferentes, em vários formatos. Esses dados são manipulados por vários usuários e acabam espalhados em nuvens públicas e privadas, sistemas de armazenamento no local e até mesmo nos endpoints pessoais dos funcionários.

Pode ser difícil rastrear e gerenciar todos esses dados de forma centralizada, o que levanta dois problemas.

Primeiro, uma organização não pode usar um conjunto de dados se não souber que o conjunto de dados existe.

Em segundo lugar, esses "dados ocultos" não descobertos e não gerenciados representam riscos à segurança. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, um terço das violações de dados envolve dados ocultos. Essas violações custaram, em média, US$ 5,27 milhões — 16% a mais do que o custo médio geral das violações.

A IA e o ML podem automatizar muitos aspectos da descoberta de dados, concedendo às organizações mais visibilidade e controle sobre todos os seus ativos de dados.

Exemplos de IA na descoberta de dados

As ferramentas de descoberta de dados impulsionadas por IA podem verificar automaticamente dispositivos de rede e repositórios de armazenamento de dados, indexando novos dados quase em tempo real.

As ferramentas automatizadas de classificação de dados podem marcar novos dados com base em regras predefinidas ou modelos de aprendizado de máquina. Por exemplo, a ferramenta pode classificar qualquer número de nove dígitos no formato XXX-XX-XXXX como um número de previdência social dos EUA.