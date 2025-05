O que é proteção de dados?

Para entender a importância da proteção de dados, considere o papel dos dados em nossa sociedade. Sempre que alguém cria um perfil online, faz uma compra em um aplicativo ou navega em uma página da web, deixa um rastro cada vez maior de dados pessoais.

Para as empresas, esses dados são críticos. Isso as ajuda a simplificar as operações, atender melhor aos clientes e tomar decisões de negócios essenciais. Na verdade, muitas organizações dependem tanto dos dados que mesmo um tempo curto de downtime ou uma pequena quantidade de perda de dados pode prejudicar gravemente suas operações e seus lucros.

De acordo com o custo de uma violação de dados da IBM, o custo médio global de uma violação de dados em 2023 foi de US$ 4,45 milhões – um aumento de 15% ao longo de três anos.

Consequentemente, muitas organizações estão se concentrando na proteção de dados como parte de seus esforços mais amplos de cibersegurança. Com uma estratégia robusta de proteção de dados, as organizações podem reforçar as vulnerabilidades e se protegerem melhor contra ataques cibernéticos e violações de dados. No caso de um ataque cibernético, as medidas de proteção de dados podem salvar vidas, reduzindo o downtime e garantindo a disponibilidade dos dados.

As medidas de proteção de dados também podem ajudar as organizações a cumprir os requisitos regulatórios em constante evolução, muitos dos quais podem acarretar multas pesadas. Por exemplo, em maio de 2023, a autoridade de proteção de dados da Irlanda impôs uma multa de USD 1,3 bilhão à Meta, sediada na Califórnia, por violações do GDPR. A proteção de dados, por meio de sua ênfase na privacidade de dados, pode ajudar as organizações a evitar essas infrações.

As estratégias de proteção de dados também podem oferecer muitos benefícios do gerenciamento eficaz do ciclo de vida das informações (ILM), como simplificar o processamento de dados pessoais e extrair melhor os dados críticos para obter insights importantes.

Em um mundo em que os dados são a força vital de muitas organizações, está se tornando cada vez mais necessário que as empresas saibam processar, tratar, proteger e aproveitar seus dados críticos da melhor maneira possível.