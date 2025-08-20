O que é o gerenciamento de postura de segurança de dados (DSPM)?

A maioria das tecnologias de segurança protege dados sensíveis, impedindo o acesso não autorizado à rede, ou detectando e bloqueando comportamentos suspeitos ou maliciosos por usuários autorizados ou não autorizados, interfaces de programação de aplicativos (APIs), dispositivos de internet das coisas (IoT) ou outras entidades.

Essas tecnologias transformaram para melhor a segurança de dados e a detecção e resposta a ameaças. Mas a adoção furiosa de computação em nuvem, desenvolvimento ágil nativo da nuvem e inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) levaram a riscos e vulnerabilidades de segurança de dados com os quais essas tecnologias nem sempre lidam, o que, por sua vez, pode deixar as organizações em risco de violações de dados e violações de conformidade regulatória.

O principal desses riscos de dados são os dados ocultos — dados que são copiados ou replicados para um armazenamento de dados que não é monitorado, gerenciado ou governado pelas mesmas equipes, políticas ou controles de segurança que os dados originais. Por exemplo, como parte de seu desenvolvimento e testes iterativos, equipes de DevOps podem criar dezenas de novos armazenamentos de dados todos os dias e copiar dados confidenciais para eles. Uma simples configuração incorreta pode deixar os dados em qualquer um desses armazenamentos (ou em todos eles) mais vulneráveis a acessos não autorizados.

A demanda por dados para modelagem de IA ou ML também contribui para o shadow data, à medida que organizações expandem o acesso a dados para mais usuários que possuem menos entendimento sobre segurança e governança de dados adequadas.E o aumento da adoção de ambientes multinuvem (uso de serviços e aplicações de nuvem de vários provedores) e nuvem híbrida (infraestrutura que combina e orquestra ambientes de nuvem pública e nuvem privada) espalha o risco.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM de 2023, 82% das violações de dados envolveram dados armazenados em ambientes de nuvem, e 39% dos dados violados são armazenados em vários tipos de ambientes de computação, incluindo nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida e no local.