O que é identidade não humana?

As identidades não humanas são pilares da automação. Elas permitem que softwares, hardwares e outros recursos se conectem, se comuniquem e executem tarefas sem exigir supervisão humana.

Considere um serviço automatizado de backup que copia automaticamente os dados sensíveis de uma empresa para um sistema seguro de armazenamento em nuvem todas as noites. Nem o banco de dados nem o sistema de armazenamento em nuvem concederiam acesso a um humano aleatório sem credenciais válidas. O mesmo vale para softwares. Por isso, o serviço de backup recebe uma identidade. Essa identidade permite que o serviço de backup se autentique no banco de dados e no sistema de armazenamento, que, por sua vez, podem confiar que esse serviço está autorizado a realizar suas operações.

O número de NHIs nos sistemas corporativos cresceu ao longo dos anos, impulsionado principalmente pela expansão dos serviços em nuvem, da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. As estimativas variam — de 45:1 a 92:1 —, mas, em um sistema de TI médio, as identidades não humanas superam significativamente as humanas.

Essa explosão de NHIs traz novos desafios de segurança. De acordo com o IBM X-Force Threat Intelligence Index, ataques baseados em identidade — nos quais hackers abusam de credenciais válidas de contas para obter acesso a redes — estão entre os métodos de ciberataque mais comuns, sendo responsáveis por 30% das violações.

As identidades não humanas são componentes particularmente atraentes da superfície de ataque corporativa, pois geralmente possuem permissões elevadas e menos controles de segurança do que contas humanas.

O campo do gerenciamento de identidades não humanas surgiu para ajudar a combater os riscos de segurança exclusivos apresentados por essas identidades e melhorar a postura geral de segurança de identidades.