O que é identidade não humana?

As identidades não humanas (NHIs) existem principalmente para simplificar fluxos de trabalho ao possibilitar maior automação.
As NHIs identificam aplicativos, hardware, bots, agentes de IA e outros elementos dentro de um ecossistema de TI, de forma semelhante à maneira como usuários humanos possuem identidades em um sistema tradicional de gerenciamento de identidades e acessos (IAM).
Ao atribuir identidades exclusivas a entidades não humanas, profissionais de TI e segurança podem conceder privilégios sob medida, aplicar políticas de segurança, rastrear suas atividades e aplicar controles de acesso de forma mais eficaz.
- Se uma entidade não humana não tiver uma identidade distinta, não há a que atribuir privilégios.
- Um aplicativo ou dispositivo não pode se autenticar se não tiver uma identidade contra a qual se autenticar.
- Não é possível rastrear atividades sem uma identidade à qual essa atividade possa ser atribuída.
- Os controles de acesso só podem ser aplicados se houver uma identidade sobre a qual aplicá-los.
Como exemplo de caso de uso, considere um sistema de faturamento que utiliza dados de uma plataforma contábil e de um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para gerar e enviar faturas.
Para realizar esse processo manualmente, alguém precisaria acessar cada banco de dados, extrair os dados relevantes, correlacioná-los, calcular o valor, gerar a fatura e enviá-la ao cliente.
O processo pode ser automatizado, mas, por envolver dados sensíveis, exige medidas de segurança robustas. As NHIs permitem a comunicação segura entre os três sistemas e a aplicação de políticas de acesso para que os dados não sejam utilizados de forma indevida:
- As NHIs dão aos três sistemas uma forma de se autenticarem entre si, mitigando o risco de sistemas impostores entrarem no processo.
- As NHIs permitem que a organização atribua ao sistema de faturamento os privilégios mínimos necessários para realizar seu trabalho. Talvez o sistema de faturamento possa apenas ler dados, e não gravá-los, e só possa acessar as ferramentas contábeis e de CRM em determinados horários do dia.
- As NHIs facilitam para a organização o monitoramento do comportamento dos três sistemas ao longo de todo o processo, criando uma trilha de auditoria.
Em última análise, as NHIs viabilizam a automação segura de operações complexas de TI e de negócios. Backups, atualizações de sistema e até a autenticação de usuários podem ocorrer em segundo plano, sem interromper a atividade dos usuários humanos.