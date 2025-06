Os desafios dos clientes mudaram do foco em fraudes para encontrar um equilíbrio entre oferecer uma experiência de usuário sem dificuldades e garantir que as interações digitais sejam seguras. O IBM® Trusteer ajuda a estabelecer a confiança na identidade sem dificuldades em toda a jornada do cliente. Com inteligência baseada na nuvem, apoiada por IA e aprendizado de máquina patenteado, o Trusteer fornece uma abordagem abrangente para identificar clientes novos e existentes sem prejudicar a experiência do usuário.