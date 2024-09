Custo das violações de dados 2023

Prepare-se melhor para conter as violações entendendo as causas e os fatores que aumentam ou reduzem os custos que elas geram. Explore as descobertas abrangentes do Relatório de custos das violações de dados de 2023. Aprenda com as experiências de mais de 550 organizações que tiveram seus dados violados. Leia o relatório Custo da violação de dados