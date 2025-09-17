94% das empresas gastam em excesso com nuvem1 — mas você não precisa seguir esse caminho. Otimize a entrega de aplicações padronizando a forma como você gerencia a infraestrutura e criando fluxos de trabalho compartilhados. Essa centralização ajuda as organizações a chegar ao mercado mais rapidamente, mitigar riscos de segurança e otimizar custos em nuvem.