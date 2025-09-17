Faça nuvem do jeito certo com automação unificada do ciclo de vida — infraestrutura híbrida segura criada para escala, resiliência e IA
Os ambientes híbridos atuais abrangem nuvem, data center e edge — trazendo nova complexidade. A HashiCorp ajuda as empresas a simplificar com gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura (ILM) e gerenciamento do ciclo de vida de segurança (SLM) unificados.
Migração mais rápida e mais inteligente. Acelere a entrega com automação padronizada que remove atritos, melhora a colaboração e dá suporte a fluxos de trabalho seguros em ambientes híbridos e de multinuvem.
Não deixe o risco tirar seu sono. Proteja dados confidenciais, imponha acesso de menor privilégio e atenda a requisitos de conformidade com uma abordagem unificada para proteger a infraestrutura híbrida em escala.
Obtenha o máximo de seus investimentos em nuvem. Crie uma plataforma de nuvem otimizada que maximize o ROI, reduza desperdícios de nuvem e feche lacunas de habilidades.
94% das empresas gastam em excesso com nuvem1 — mas você não precisa seguir esse caminho. Otimize a entrega de aplicações padronizando a forma como você gerencia a infraestrutura e criando fluxos de trabalho compartilhados. Essa centralização ajuda as organizações a chegar ao mercado mais rapidamente, mitigar riscos de segurança e otimizar custos em nuvem.
Estabeleça rapidamente uma base sólida para o gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura com colaboração consistente, reutilização e automação de ambientes.
Forneça uma infraestrutura padronizada com barreiras de políticas para garantir que os requisitos de segurança e organizacionais sejam atendidos.
Estabeleça um sistema centralizado de registro para gerenciar o ciclo de vida dos recursos de infraestrutura, monitorar sua integridade e desativar aqueles que estiverem ociosos ou subutilizados.
Quanto mais você escala na nuvem, mais sua superfície de ataque se expande. Construída sobre uma base zero trust, a HashiCorp permite segurança baseada em identidade em todo o seu patrimônio digital e ajuda as empresas a:
Obtenha uma visão clara de quem tem acesso a quê, onde seus segredos estão armazenados e onde podem estar ocultas configurações incorretas. Essa visibilidade ajuda a identificar lacunas, detectar riscos antecipadamente e corrigi-los antes que se tornem problemas.
Coloque as proteções certas para defender sua infraestrutura. Com acesso baseado em identidade, gerenciamento de segredos e aplicação automatizada de políticas, você pode manter sistemas e dados seguros sem desacelerar as equipes.
Mantenha-se à frente dos requisitos de conformidade monitorando continuamente o acesso, auditando atividades e aplicando políticas em todos os ambientes. Isso dá às equipes a visibilidade e o controle de que precisam para atender aos padrões regulatórios, independentemente de quão rápido seu ambiente cresça ou mude.
Explore como a HashiCorp e a Red Hat estão criando integrações mais robustas entre Terraform, Vault, Red Hat Ansible e Red Hat OpenShift para simplificar o gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura e segurança.
Pronto para dar o próximo passo? Comece em minutos na plataforma de nuvem HashiCorp.