Unifique operações híbridas e prontidão para IA

Os ambientes híbridos atuais abrangem nuvem, data center e edge — trazendo nova complexidade. A HashiCorp ajuda as empresas a simplificar com gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura (ILM) e gerenciamento do ciclo de vida de segurança (SLM) unificados.
Isso ajuda as empresas a maximizar o retorno de seus investimentos em nuvem por meio de: Aceleração da entrega e da inovação

Migração mais rápida e mais inteligente. Acelere a entrega com automação padronizada que remove atritos, melhora a colaboração e dá suporte a fluxos de trabalho seguros em ambientes híbridos e de multinuvem.

 Reforço da segurança e da conformidade

Não deixe o risco tirar seu sono. Proteja dados confidenciais, imponha acesso de menor privilégio e atenda a requisitos de conformidade com uma abordagem unificada para proteger a infraestrutura híbrida em escala.

 Otimização das operações em nuvem e do ROI

Obtenha o máximo de seus investimentos em nuvem. Crie uma plataforma de nuvem otimizada que maximize o ROI, reduza desperdícios de nuvem e feche lacunas de habilidades.

DISPONÍVEL AGORA: HCP Vault Radar

O HCP Vault Radar já está disponível para acesso geral, oferecendo às organizações mais visibilidade e controle sobre seu patrimônio híbrido ao localizar e remediar segredos não gerenciados.

Gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura

94% das empresas gastam em excesso com nuvem1 — mas você não precisa seguir esse caminho. Otimize a entrega de aplicações padronizando a forma como você gerencia a infraestrutura e criando fluxos de trabalho compartilhados. Essa centralização ajuda as organizações a chegar ao mercado mais rapidamente, mitigar riscos de segurança e otimizar custos em nuvem.

Benefícios
O Build

Estabeleça rapidamente uma base sólida para o gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura com colaboração consistente, reutilização e automação de ambientes.
Implementação

Forneça uma infraestrutura padronizada com barreiras de políticas para garantir que os requisitos de segurança e organizacionais sejam atendidos.
Manage

Estabeleça um sistema centralizado de registro para gerenciar o ciclo de vida dos recursos de infraestrutura, monitorar sua integridade e desativar aqueles que estiverem ociosos ou subutilizados.

Infraestrutura como código para automação em todos os ambientes

O Terraform permite automatizar o provisionamento e o gerenciamento de infraestrutura por meio de uma abordagem de plataforma sistemática. A infraestrutura e as políticas são codificadas, compartilhadas, versionadas e executadas em um fluxo de trabalho padronizado e consistente em toda a infraestrutura — desde serviços de nuvem até data centers locais.

HashiCorp Packer no dashboard da plataforma HashiCorp
Padronize fluxos de trabalho de imagens em provedores de nuvem

O HashiCorp Packer oferece às organizações um único fluxo de trabalho para criar imagens para nuvem e data centers privados, além de gerenciá-las continuamente ao longo de seu ciclo de vida.

Seção de trabalhos no dashboard da plataforma HashiCorp
Agendamento moderno de aplicações para qualquer tipo de software

Gerencie contêineres, arquivos binários e VMs de forma eficiente na nuvem, no local e em ambientes edge.

Seção de Aplicações no dashboard da plataforma HashiCorp
Torne a infraestrutura facilmente acessível em escala

O Waypoint permite que equipes de plataforma definam padrões e fluxos de trabalho de referência (golden patterns), para que os desenvolvedores possam autogerenciar aplicações em escala.

Gerenciamento do ciclo de vida de segurança

Quanto mais você escala na nuvem, mais sua superfície de ataque se expande. Construída sobre uma base zero trust, a HashiCorp permite segurança baseada em identidade em todo o seu patrimônio digital e ajuda as empresas a:

  • Proteger continuamente segredos, certificados e outras credenciais
  • Inspecionar seu patrimônio digital em busca de credenciais não seguras
  • Conectar máquinas, serviços e pessoas autorizadas
Benefícios
Inspecionar

Obtenha uma visão clara de quem tem acesso a quê, onde seus segredos estão armazenados e onde podem estar ocultas configurações incorretas. Essa visibilidade ajuda a identificar lacunas, detectar riscos antecipadamente e corrigi-los antes que se tornem problemas.

Protect

Coloque as proteções certas para defender sua infraestrutura. Com acesso baseado em identidade, gerenciamento de segredos e aplicação automatizada de políticas, você pode manter sistemas e dados seguros sem desacelerar as equipes.
Governe

Mantenha-se à frente dos requisitos de conformidade monitorando continuamente o acesso, auditando atividades e aplicando políticas em todos os ambientes. Isso dá às equipes a visibilidade e o controle de que precisam para atender aos padrões regulatórios, independentemente de quão rápido seu ambiente cresça ou mude.
Proteja identidades de aplicações e dados confidenciais com Vault

O Vault fornece gerenciamento de identidades de máquinas criptografando dados confidenciais e controlando o acesso com base em identidade. Com o Vault, você pode definir identidades confiáveis de forma centralizada, aplicar políticas e proteger segredos, certificados, chaves e dados.

HashiCorp Boundary no dashboard da plataforma HashiCorp
Padronize o acesso remoto seguro

Construído para a nuvem, o Boundary oferece gerenciamento moderno de acesso privilegiado, usando controles orientados por identidade para proteger o acesso de usuários em ambientes dinâmicos.

HashiCorp Consul no dashboard da plataforma HashiCorp
Rede de serviços para descobrir e conectar seus serviços com segurança

O Consul fornece rede de serviços baseada em identidade para descoberta de serviços, comunicação segura e automação de rede em múltiplos ambientes de nuvem e de runtime.

Imagem do Vault Radar com principais riscos de repositórios
Descubra e corrija segredos não gerenciados

O HCP Vault Radar ajuda equipes de DevOps e segurança a detectar e priorizar segredos vazados ou não gerenciados (como senhas hardcoded, chaves de API e tokens) em ferramentas e repositórios populares, reduzindo o risco de exposição de segredos.

HashiCorp + Red Hat: melhores juntas para automação de infraestrutura e segurança

Explore como a HashiCorp e a Red Hat estão criando integrações mais robustas entre Terraform, Vault, Red Hat Ansible e Red Hat OpenShift para simplificar o gerenciamento do ciclo de vida de infraestrutura e segurança.

Dê o próximo passo

Pronto para dar o próximo passo? Comece em minutos na plataforma de nuvem HashiCorp.

