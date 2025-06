O que são credenciais digitais?

As credenciais digitais podem facilitar os processos de verificação em diversos contextos, como ambientes corporativos, atendimento ao cliente e sistemas legais.

Por exemplo, com credenciais armazenadas em um aplicativo no celular, uma pessoa pode comprovar sua identidade em aeroportos, abordagens policiais ou ao comprar bebidas alcoólicas. O Estado de Nova York lançou um aplicativo de identidade digital exatamente como esse, em cooperação com a Administração de Segurança de Transportes dos EUA (TSA).1

No setor financeiro, as credenciais digitais podem fortalecer e simplificar a verificação de identidade para atividades como transferências financeiras e gerenciamento de contas. As credenciais à prova de adulteração podem ser mais convenientes e mais confiáveis do que senhas ou outros fatores de autenticação, que podem ser falsificados ou roubados.

No setor público, as credenciais digitais permitem que os cidadãos se identifiquem para receber benefícios e declarar impostos. Os governos podem confiar que esses cidadãos são quem dizem ser antes de divulgar informações ou prestar serviços.