O Digital Credentials, fornecido pela IBM, permite que as organizações modernizem a identidade física (como carteiras de motorista) em formatos digitais seguros armazenados em uma carteira digital. A funcionalidade simplifica a criação e o acesso à conta, criando uma experiência tranquila para os usuários. O Digital Credentials protege as informações pessoais com criptografia incorporada e autenticação em tempo real baseada em risco, com base no comportamento e na biometria do indivíduo.