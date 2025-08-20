O que é blockchain?

Os negócios funcionam com base em informações. Quanto mais rápido as informações são recebidas e mais precisas elas são, melhor.

O blockchain é ideal para fornecer essas informações porque oferece dados imediatos, compartilhados e observáveis que são armazenados em um livro-razão (ledger) imutável ao qual apenas membros autorizados da rede podem acessar.

Uma rede blockchain pode rastrear pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. E como os membros compartilham uma única visão da verdade, você pode ver todos os detalhes de uma transação de ponta a ponta, dando-lhe maior confiança, bem como novas eficiências e oportunidades.