O que é blockchain?

Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios.
Um ativo pode ser tangível (uma casa, carro, dinheiro, terra) ou intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, marca). Praticamente qualquer coisa de valor pode ser rastreada e negociada em uma rede blockchain, reduzindo riscos e cortando custos para todos os envolvidos.
Os negócios funcionam com base em informações. Quanto mais rápido as informações são recebidas e mais precisas elas são, melhor.
O blockchain é ideal para fornecer essas informações porque oferece dados imediatos, compartilhados e observáveis que são armazenados em um livro-razão (ledger) imutável ao qual apenas membros autorizados da rede podem acessar.
Uma rede blockchain pode rastrear pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. E como os membros compartilham uma única visão da verdade, você pode ver todos os detalhes de uma transação de ponta a ponta, dando-lhe maior confiança, bem como novas eficiências e oportunidades.
Todos os participantes da rede têm acesso ao livro-razão distribuído e seu registro imutável de transações. Com este livro-razão compartilhado, as transações são registradas apenas uma vez, eliminando a duplicação de esforço típica das redes comerciais tradicionais.
Nenhum participante pode alterar ou adulterar uma transação depois de ter sido registrada no livro-razão compartilhado. Se um registro de transação incluir um erro, uma nova transação deve ser adicionada para reverter o erro, e ambas as transações ficam então visíveis.
Para acelerar as transações, um conjunto de regras chamado contrato inteligente é armazenado no blockchain e executado automaticamente. Um contrato inteligente define condições para transferências de títulos corporativos, inclui termos para seguro de viagem a ser pago e muito mais.
Essas transações mostram o movimento de um ativo que pode ser tangível (um produto) ou intangível (intelectual). O bloco de dados pode registrar as informações de sua escolha: quem, o quê, quando, onde, quanto. Pode até registrar a condição, como a temperatura de uma remessa de alimentos.
Esses blocos formam uma cadeia de dados à medida que um ativo se move de um lugar para outro ou a propriedade muda de mãos. Os blocos confirmam o tempo exato e a sequência de transações, e os blocos se ligam de forma segura para impedir que qualquer bloco seja alterado ou que um bloco seja inserido entre dois blocos existentes.
Cada bloco adicional reforça a verificação do bloco anterior e, portanto, de todo o blockchain. Tornando o blockchain inviolável, fornecendo a principal força da imutabilidade. Removendo a possibilidade de adulteração por um ator malicioso e construindo um livro-razão de transações em que você e outros membros da rede podem confiar.
O blockchain oferece benefícios na aceleração, segurança e eficiência de negócios.
As operações frequentemente desperdiçam esforço com a manutenção de registros duplicados e validações de terceiros. Os sistemas de registro podem ser vulneráveis a fraudes e ataques cibernéticos. A transparência limitada pode retardar a verificação de dados. E com a chegada do IoT, os volumes de transação explodiram.
Tudo isso desacelera os negócios, drena o lucro e significa que precisamos de um modo melhor. O blockchain traz:
Com o blockchain, como membro de uma rede exclusiva para membros, você pode ter certeza de que está recebendo dados precisos e oportunos. E que seus registros confidenciais de blockchain são compartilhados apenas com membros da rede aos quais você concedeu acesso.
É necessário consenso sobre a precisão dos dados de todos os membros da rede, e todas as transações validadas são imutáveis porque são registradas permanentemente. Ninguém, nem mesmo um administrador do sistema, pode excluir uma transação.
Com um livro-razão distribuído que é compartilhado entre os membros de uma rede, as reconciliações de registros que consomem tempo são eliminadas. E para acelerar transações, um conjunto de regras chamado contrato inteligente pode ser armazenado no blockchain e executado automaticamente.
Um blockchain público é aquele que qualquer pessoa pode se juntar e participar, como o Bitcoin. As desvantagens podem incluir o substancial poder computacional que é necessário, pouca ou nenhuma privacidade para transações e segurança fraca. Estas são considerações importantes para casos de uso empresarial do blockchain.
Uma rede blockchain privada, semelhante a uma rede blockchain pública, é uma rede descentralizada ponto a ponto. No entanto, uma organização governa a rede, controlando quem tem permissão para participar, executar um protocolo de consenso e manter o livro-razão compartilhado. Dependendo do caso de uso, isso pode aumentar significativamente a confiança entre os participantes. Um blockchain privado pode ser executado atrás de um firewall corporativo e até ser hospedado no local.
Empresas que configuram um blockchain privado geralmente estabelecem uma rede blockchain autorizada. É importante observar que as redes públicas de blockchain também podem ser autorizadas. Isso coloca restrições sobre quem tem permissão para participar da rede e em quais transações. Os participantes precisam obter um convite ou permissão para se juntar.
Várias organizações podem compartilhar as responsabilidades de manter um blockchain. Essas organizações pré-selecionadas determinam quem pode submeter transações ou acessar os dados. Um blockchain de consórcio é ideal para negócios quando todos os participantes precisam ter permissão e responsabilidade compartilhada pelo blockchain.
Ao desenvolver uma aplicação blockchain empresarial, é importante ter uma estratégia de segurança abrangente que utilize frameworks de cibersegurança, serviços de garantia e melhores práticas para reduzir riscos contra ataques e fraudes.
Os líderes de indústrias estão usando o IBM Blockchain para remover o atrito, criar confiança e descobrir novos valores. Selecione seu setor para ver como isso é possível.
O bitcoin e o blockchain diferem entre si.
O Bitcoin é uma moeda digital (criptomoeda) não regulamentada. Porém, o Bitcoin se relaciona com o blockchain de certa maneira, pois usa a tecnologia blockchain como seu livro-razão para registrar as transações.
A IBM Blockchain Platform é impulsionada pela tecnologia Hyperledger.
Essa solução de blockchain pode ajudar a transformar qualquer desenvolvedor em um desenvolvedor de blockchain.
Visite o site da Hyperledger para obter detalhes.
A IBM Blockchain Platform Software é otimizada para implementação no Red Hat OpenShift, a plataforma Kubernetes empresarial de última geração da Red Hat.
Isso significa que você tem mais flexibilidade ao escolher onde implementar os componentes da sua rede blockchain, seja localmente, em nuvens públicas ou em arquiteturas de nuvem híbrida.
Para uma visão mais detalhada de como uma rede blockchain opera e como você pode usá-la, leia "Introdução aos livros-razão distribuídos".
Saiba mais no tutorial de blockchain no IBM Developer
Explore os recursos da IBM Blockchain Platform, a única plataforma de blockchain integrada pronta para a empresa projetada para ajudar você a acelerar o desenvolvimento, a governança e a operação de uma rede de negócios de várias instituições.
Faça o download do white paper da IBM Blockchain Platform
Obtenha detalhes sobre o Hyperledger Fabric e descubra o que é único sobre ele, por que é importante para redes de negócios e como começar a usá-lo.
Visite a página Hyperledger no IBM Developer
O guia de início rápido para desenvolvedores explica como construir uma rede blockchain inicial e começar a codificar com o IBM Blockchain Platform Starter Plan.
Veja o guia de início rápido para desenvolvedores
Os inovadores técnicos recorrem à IBM Blockchain Platform, a plataforma líder Hyperledger Fabric para criar, operar, governar e desenvolver soluções de blockchain em qualquer ambiente de computação por meio do Red Hat OpenShift.
Como o fornecedor de serviços de blockchain mais bem classificado, a IBM Blockchain Services tem a experiência para ajudar você a criar soluções poderosas, com base na melhor tecnologia. Mais de 1.600 especialistas em blockchain usam insights de mais de 100 redes ao vivo para ajudar você a construir e crescer.
Adotar uma solução IBM Blockchain é o caminho mais rápido para o sucesso em blockchain. A IBM reuniu redes que facilitam a integração à medida que você se junta a outros na transformação do fornecimento de alimentos, cadeias de suprimentos, financiamento de comércio, serviços financeiros, seguros e mídia e publicidade.
As soluções de Blockchain da IBM utilizam tecnologia de livro-razão distribuído e blockchain empresarial para ajudar os clientes a impulsionar agilidade operacional, conectividade e novas fontes de receita. Vá além dos limites da sua organização com troca de dados de ponta a ponta confiável e automação de fluxos de trabalho.