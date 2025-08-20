O que é blockchain?

Blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios.

Um ativo pode ser tangível (uma casa, carro, dinheiro, terra) ou intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, marca). Praticamente qualquer coisa de valor pode ser rastreada e negociada em uma rede blockchain, reduzindo riscos e cortando custos para todos os envolvidos.

 Por que o blockchain é importante?

Os negócios funcionam com base em informações. Quanto mais rápido as informações são recebidas e mais precisas elas são, melhor.

O blockchain é ideal para fornecer essas informações porque oferece dados imediatos, compartilhados e observáveis que são armazenados em um livro-razão (ledger) imutável ao qual apenas membros autorizados da rede podem acessar.

Uma rede blockchain pode rastrear pedidos, pagamentos, contas, produção e muito mais. E como os membros compartilham uma única visão da verdade, você pode ver todos os detalhes de uma transação de ponta a ponta, dando-lhe maior confiança, bem como novas eficiências e oportunidades.

 
Elementos principais de um blockchain
Tecnologia de contabilidade distribuída

Todos os participantes da rede têm acesso ao livro-razão distribuído e seu registro imutável de transações. Com este livro-razão compartilhado, as transações são registradas apenas uma vez, eliminando a duplicação de esforço típica das redes comerciais tradicionais.
Registros imutáveis

Nenhum participante pode alterar ou adulterar uma transação depois de ter sido registrada no livro-razão compartilhado. Se um registro de transação incluir um erro, uma nova transação deve ser adicionada para reverter o erro, e ambas as transações ficam então visíveis.
Contratos inteligentes (smart contract)

Para acelerar as transações, um conjunto de regras chamado contrato inteligente é armazenado no blockchain e executado automaticamente. Um contrato inteligente define condições para transferências de títulos corporativos, inclui termos para seguro de viagem a ser pago e muito mais.
Como funciona o blockchain
À medida que cada transação ocorre, ela é registrada como um "bloco" de dados.

Essas transações mostram o movimento de um ativo que pode ser tangível (um produto) ou intangível (intelectual). O bloco de dados pode registrar as informações de sua escolha: quem, o quê, quando, onde, quanto. Pode até registrar a condição, como a temperatura de uma remessa de alimentos.
Cada bloco é conectado aos anteriores e posteriores

Esses blocos formam uma cadeia de dados à medida que um ativo se move de um lugar para outro ou a propriedade muda de mãos. Os blocos confirmam o tempo exato e a sequência de transações, e os blocos se ligam de forma segura para impedir que qualquer bloco seja alterado ou que um bloco seja inserido entre dois blocos existentes.
As transações são agrupadas em uma cadeia irreversível: um blockchain.

Cada bloco adicional reforça a verificação do bloco anterior e, portanto, de todo o blockchain. Tornando o blockchain inviolável, fornecendo a principal força da imutabilidade. Removendo a possibilidade de adulteração por um ator malicioso e construindo um livro-razão de transações em que você e outros membros da rede podem confiar.
Benefícios do blockchain

O blockchain oferece benefícios na aceleração, segurança e eficiência de negócios.

As operações frequentemente desperdiçam esforço com a manutenção de registros duplicados e validações de terceiros. Os sistemas de registro podem ser vulneráveis a fraudes e ataques cibernéticos. A transparência limitada pode retardar a verificação de dados. E com a chegada do IoT, os volumes de transação explodiram.

Tudo isso desacelera os negócios, drena o lucro e significa que precisamos de um modo melhor. O blockchain traz:
Maior confiança

Com o blockchain, como membro de uma rede exclusiva para membros, você pode ter certeza de que está recebendo dados precisos e oportunos. E que seus registros confidenciais de blockchain são compartilhados apenas com membros da rede aos quais você concedeu acesso.
Maior segurança

É necessário consenso sobre a precisão dos dados de todos os membros da rede, e todas as transações validadas são imutáveis porque são registradas permanentemente. Ninguém, nem mesmo um administrador do sistema, pode excluir uma transação.
Mais eficiência

Com um livro-razão distribuído que é compartilhado entre os membros de uma rede, as reconciliações de registros que consomem tempo são eliminadas. E para acelerar transações, um conjunto de regras chamado contrato inteligente pode ser armazenado no blockchain e executado automaticamente.
Guia rápido de blockchain em cinco minutos
Conheça os conceitos básicos da tecnologia blockchain: como os blocos contêm dados que representam qualquer coisa de valor, como eles estão conectados cronologicamente em uma cadeia imutável e as diferenças entre blockchain e criptomoedas, como o Bitcoin.
Saiba como a natureza descentralizada do blockchain o diferencia da manutenção de registros tradicional, o valor de um blockchain autorizado para transações comerciais e como o blockchain promove novos níveis de confiança e transparência.
A indústria alimentícia é apenas uma das muitas sendo transformadas pela tecnologia blockchain. Saiba como ela pode rastrear quando, onde e como os alimentos foram cultivados, colhidos, enviados e processados — tudo isso protegendo os dados dos participantes da rede.
O blockchain cria confiança porque representa um registro compartilhado da verdade. Dados em que todos podem acreditar ajudarão a alimentar outras novas tecnologias que aumentam dramaticamente a eficiência, transparência e confiança.
Tipos de redes blockchain
Há várias maneiras de criar uma rede blockchain. Elas podem ser públicas, privadas, permissionadas ou construídas por um consórcio.
Redes públicas de blockchain

Um blockchain público é aquele que qualquer pessoa pode se juntar e participar, como o Bitcoin. As desvantagens podem incluir o substancial poder computacional que é necessário, pouca ou nenhuma privacidade para transações e segurança fraca. Estas são considerações importantes para casos de uso empresarial do blockchain.
Redes privadas de blockchain

Uma rede blockchain privada, semelhante a uma rede blockchain pública, é uma rede descentralizada ponto a ponto. No entanto, uma organização governa a rede, controlando quem tem permissão para participar, executar um protocolo de consenso e manter o livro-razão compartilhado. Dependendo do caso de uso, isso pode aumentar significativamente a confiança entre os participantes. Um blockchain privado pode ser executado atrás de um firewall corporativo e até ser hospedado no local.
Redes de blockchain autorizadas

Empresas que configuram um blockchain privado geralmente estabelecem uma rede blockchain autorizada. É importante observar que as redes públicas de blockchain também podem ser autorizadas. Isso coloca restrições sobre quem tem permissão para participar da rede e em quais transações. Os participantes precisam obter um convite ou permissão para se juntar.
Blockchains de consórcio

Várias organizações podem compartilhar as responsabilidades de manter um blockchain. Essas organizações pré-selecionadas determinam quem pode submeter transações ou acessar os dados. Um blockchain de consórcio é ideal para negócios quando todos os participantes precisam ter permissão e responsabilidade compartilhada pelo blockchain.
Segurança de blockchain
Sistemas de gerenciamento de risco para redes blockchain  

Ao desenvolver uma aplicação blockchain empresarial, é importante ter uma estratégia de segurança abrangente que utilize frameworks de cibersegurança, serviços de garantia e melhores práticas para reduzir riscos contra ataques e fraudes.

 Saiba mais sobre segurança blockchain
Casos de uso e aplicações de blockchain
O IBM Food Trust está ajudando a Raw Seafoods a aumentar a confiança em toda a cadeia de suprimentos alimentares rastreando cada captura diretamente da água — até os supermercados e restaurantes.
A INBLOCK emite a criptomoeda Metacoin, que é baseada no Hyperledger Fabric, para ajudar a tornar as transações de ativos digitais mais rápidas, convenientes e seguras.
Médicos em um laboratório de pesquisa
Transformando resultados de saúde com blockchain
A IBM Blockchain Platform pode mudar a maneira como seu ecossistema garante confiança, proveniência de dados e eficiência para melhorar o cuidado do paciente e a rentabilidade. Leia: transforme os resultados de saúde
A Vertrax e a Chateau Software lançaram a primeira solução blockchain multinuvem construída na IBM Blockchain Platform para ajudar a prevenir interrupções na cadeia de suprimentos de distribuição de óleo e gás a granel.
O Home Depot está usando a IBM Blockchain para obter informações compartilhadas e confiáveis sobre mercadorias enviadas e recebidas, reduzindo disputas com fornecedores e acelerando a resolução de disputas.
Blockchain para setores

Os líderes de indústrias estão usando o IBM Blockchain para remover o atrito, criar confiança e descobrir novos valores. Selecione seu setor para ver como isso é possível.

Perguntas frequentes sobre blockchain
Qual é a diferença entre blockchain e Bitcoin?

O bitcoin e o blockchain diferem entre si.

O Bitcoin é uma moeda digital (criptomoeda) não regulamentada. Porém, o Bitcoin se relaciona com o blockchain de certa maneira, pois usa a tecnologia blockchain como seu livro-razão para registrar as transações.
Como a IBM Blockchain Platform e o Hyperledger estão relacionados?

A IBM Blockchain Platform é impulsionada pela tecnologia Hyperledger.
Essa solução de blockchain pode ajudar a transformar qualquer desenvolvedor em um desenvolvedor de blockchain.

Visite o site da Hyperledger para obter detalhes.
Posso implementar em qualquer nuvem que eu quiser?

A IBM Blockchain Platform Software é otimizada para implementação no Red Hat OpenShift, a plataforma Kubernetes empresarial de última geração da Red Hat.
Isso significa que você tem mais flexibilidade ao escolher onde implementar os componentes da sua rede blockchain, seja localmente, em nuvens públicas ou em arquiteturas de nuvem híbrida.
Preciso de mais informações detalhadas. Onde fica?

Para uma visão mais detalhada de como uma rede blockchain opera e como você pode usá-la, leia "Introdução aos livros-razão distribuídos".

Saiba mais no tutorial de blockchain no IBM Developer

Explore os recursos da IBM Blockchain Platform, a única plataforma de blockchain integrada pronta para a empresa projetada para ajudar você a acelerar o desenvolvimento, a governança e a operação de uma rede de negócios de várias instituições.

Faça o download do white paper da IBM Blockchain Platform

Obtenha detalhes sobre o Hyperledger Fabric e descubra o que é único sobre ele, por que é importante para redes de negócios e como começar a usá-lo.

Visite a página Hyperledger no IBM Developer

O guia de início rápido para desenvolvedores explica como construir uma rede blockchain inicial e começar a codificar com o IBM Blockchain Platform Starter Plan.

Veja o guia de início rápido para desenvolvedores
Recursos da blockchain
Casal com celular admirando exposição de arte
Blockchain explicado através da arte
Pedimos a cinco artistas — todos novos no blockchain — para criar arte sobre seus principais benefícios. Veja o que eles fizeram, depois aprenda mais com clientes e parceiros de negócios da IBM no Blockparty, nossa nova série de webinars.
Soluções de blockchain
