O Hyperledger Fabric, um projeto de código aberto da Linux Foundation, é a framework de blockchain modular e tornou-se o padrão não oficial para plataformas de blockchain corporativas.
Criado como base para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial e estratégias do setor, a arquitetura modular e aberta do Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para acomodar uma ampla gama de casos de uso.
Mais de 120.000 organizações e 15.000 engenheiros estão colaborando no Hyperledger Fabric. Essa colaboração leva a uma abordagem distinta para o consenso, permitindo desempenho em escala e preservando a privacidade de dados que as empresas exigem.
Como a framework de blockchain flexível por trás do IBM Blockchain Platform, o Hyperledger Fabric está ajudando inovadores a iniciar uma transformação de negócios global.
Construa uma rede blockchain inicial e comece a programar com a plataforma de blockchain de próxima geração da IBM.
O Hyperledger Fabric é uma plataforma de livro-razão distribuída aberta e de nível corporativo. Ele tem controles de privacidade avançados, para que você só compartilhe os dados que deseja entre os participantes da rede com permissão ou conhecidos.
Os contratos inteligentes documentam os processos de negócios que você deseja automatizar com termos autoexecutáveis entre as partes escritos em linhas de código. O código e os acordos nele contidos existem em toda a rede blockchain distribuída e descentralizada. As transações são rastreáveis e irreversíveis, criando confiança entre as organizações e permitindo que as empresas tomem decisões mais informadas com mais rapidez, economizando tempo e reduzindo custos e riscos.
Estabelecer confiança descentralizada em uma rede de participantes conhecidos em vez de uma rede aberta de participantes anônimos.
Compartilhar apenas os dados que você deseja com as partes com quem deseja compartilhá-los.
Adaptar a blockchain de acordo com as necessidades do setor com uma arquitetura conectável em vez de uma abordagem de tamanho único.
Programe contratos inteligentes nas linguagens em que sua equipe trabalha hoje, em vez de aprender linguagens e arquiteturas personalizadas.
A IBM recomenda que as empresas não criem um sistema blockchain de produção usando apenas o código aberto gratuito. Juntamente com outros fornecedores, a IBM oferece distribuições comerciais que incluem ferramentas e suporte.
O IBM Blockchain Platform, a versão comercial do IBM Hyperledger Fabric, oferece suporte contínuo disponível durante todo o dia, durante toda a semana e durante todo o ano. Isso inclui acordos de nível de serviço (SLAs) para a solução de código aberto. Ele vem com o conjunto mais avançado de ferramentas de produtividade para construir, controlar e operar seu sistema blockchain.
Inovadores em uma ampla gama de setores estão usando o Hyperledger Fabric. Isso inclui setores como finanças, bancos, saúde, IoT, cadeia de suprimentos, fabricação e tecnologia, todos com o objetivo de criar frameworks de blockchain abertas, padronizadas e de nível empresarial e bases de código para resultados de negócios tangíveis.
Aproveite o conhecimento especializado da IBM. O membro fundador da comunidade de código aberto Hyperledger agora oferece suporte à blockchain de código aberto líder para empresas, com SLAs e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Resolva problemas de confiança, transparência e integridade de dados com redes baseadas em blockchain.
Resolva problemas com mais rapidez, construa confiança e fortaleça redes de cadeias de suprimentos com o IBM Blockchain.
Reinvente o comércio e o trade finance com nosso conhecimento especializado em reunir redes e a plataforma líder do setor.
Crie maior confiança para todos e traga nova transparência, simplicidade e eficiência para cada transação financeira.
Economize orçamento com novas automações, compartilhe dados com mais segurança e descubra insights de dados que já estão sendo coletados.
As soluções de Blockchain da IBM utilizam tecnologia de livro-razão distribuído e blockchain empresarial para ajudar os clientes a impulsionar agilidade operacional, conectividade e novas fontes de receita. Vá além dos limites da sua organização com troca de dados de ponta a ponta confiável e automação de fluxos de trabalho.