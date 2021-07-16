Criado como base para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial e estratégias do setor, a arquitetura modular e aberta do Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para acomodar uma ampla gama de casos de uso.

Mais de 120.000 organizações e 15.000 engenheiros estão colaborando no Hyperledger Fabric. Essa colaboração leva a uma abordagem distinta para o consenso, permitindo desempenho em escala e preservando a privacidade de dados que as empresas exigem.

Como a framework de blockchain flexível por trás do IBM Blockchain Platform, o Hyperledger Fabric está ajudando inovadores a iniciar uma transformação de negócios global.