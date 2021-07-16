O que é a malha Hyperledger?

O Hyperledger Fabric, um projeto de código aberto da Linux Foundation, é a framework de blockchain modular e tornou-se o padrão não oficial para plataformas de blockchain corporativas.

Criado como base para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial e estratégias do setor, a arquitetura modular e aberta do Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para acomodar uma ampla gama de casos de uso.

Mais de 120.000 organizações e 15.000 engenheiros estão colaborando no Hyperledger Fabric. Essa colaboração leva a uma abordagem distinta para o consenso, permitindo desempenho em escala e preservando a privacidade de dados que as empresas exigem.

Como a framework de blockchain flexível por trás do IBM Blockchain Platform, o Hyperledger Fabric está ajudando inovadores a iniciar uma transformação de negócios global.

Como o Hyperledger Fabric funciona

O Hyperledger Fabric é uma plataforma de livro-razão distribuída aberta e de nível corporativo. Ele tem controles de privacidade avançados, para que você só compartilhe os dados que deseja entre os participantes da rede com permissão ou conhecidos.

Os contratos inteligentes documentam os processos de negócios que você deseja automatizar com termos autoexecutáveis entre as partes escritos em linhas de código. O código e os acordos nele contidos existem em toda a rede blockchain distribuída e descentralizada. As transações são rastreáveis e irreversíveis, criando confiança entre as organizações e permitindo que as empresas tomem decisões mais informadas com mais rapidez, economizando tempo e reduzindo custos e riscos.
Benefícios do Hyperledger Fabric
Rede autorizada

Estabelecer confiança descentralizada em uma rede de participantes conhecidos em vez de uma rede aberta de participantes anônimos.
Transações confidenciais

Compartilhar apenas os dados que você deseja com as partes com quem deseja compartilhá-los.
Arquitetura conectável

Adaptar a blockchain de acordo com as necessidades do setor com uma arquitetura conectável em vez de uma abordagem de tamanho único.
Simples de começar

Programe contratos inteligentes nas linguagens em que sua equipe trabalha hoje, em vez de aprender linguagens e arquiteturas personalizadas.
Por que o Hyperledger Fabric é a framework do IBM Blockchain Platform

A IBM recomenda que as empresas não criem um sistema blockchain de produção usando apenas o código aberto gratuito. Juntamente com outros fornecedores, a IBM oferece distribuições comerciais que incluem ferramentas e suporte.

O IBM Blockchain Platform, a versão comercial do IBM Hyperledger Fabric, oferece suporte contínuo disponível durante todo o dia, durante toda a semana e durante todo o ano. Isso inclui acordos de nível de serviço (SLAs) para a solução de código aberto. Ele vem com o conjunto mais avançado de ferramentas de produtividade para construir, controlar e operar seu sistema blockchain.

O Hyperledger Fabric é uma blockchain de código aberto para negócios

Inovadores em uma ampla gama de setores estão usando o Hyperledger Fabric. Isso inclui setores como finanças, bancos, saúde, IoT, cadeia de suprimentos, fabricação e tecnologia, todos com o objetivo de criar frameworks de blockchain abertas, padronizadas e de nível empresarial e bases de código para resultados de negócios tangíveis.

  • Empresas que fazem parte do Hyperledger: 148
  • Linhas de código: 18,4 milhões 
Caso de uso da blockchain
Saiba como o Farmer Connect e o IBM Food Trust estão conectando produtores de café e bebedores de café com a blockchain.
Veja como a blockchain fornece informações em tempo real, compartilhadas e confiáveis sobre bens ao longo dos processos de envio e recebimento.
Paisagem de edifícios e arranha-céus
Garantias bancárias: do papel ao blockchain
Saiba como uma blockchain platform transforma os processos de garantia bancária, permitindo que todas as partes obtenham e gerenciem garantias legalmente vinculativas e reduzindo o tempo de emissão para um dia.
Conheça a história de sucesso multinuvem do software Vertrax e Chateaux.
Smartphone sendo mantido sobre máquina de pagamento com cartão usando sistema de pagamento sem contato
Reabertura de locais com venda de ingressos digitais em blockchain sem contato
Descubra como o Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami está usando a tecnologia blockchain para fornecer ingressos digitais seguros e sem contato.
Soluções relacionadas
IBM Support for Hyperledger Fabric

Aproveite o conhecimento especializado da IBM. O membro fundador da comunidade de código aberto Hyperledger agora oferece suporte à blockchain de código aberto líder para empresas, com SLAs e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Soluções de blockchain para as áreas de saúde e ciências biológicas

Resolva problemas de confiança, transparência e integridade de dados com redes baseadas em blockchain.

Blockchain para soluções de cadeia de suprimentos

Resolva problemas com mais rapidez, construa confiança e fortaleça redes de cadeias de suprimentos com o IBM Blockchain.

Soluções de blockchain para trade finance

Reinvente o comércio e o trade finance com nosso conhecimento especializado em reunir redes e a plataforma líder do setor.

Blockchain para serviços financeiros

Crie maior confiança para todos e traga nova transparência, simplicidade e eficiência para cada transação financeira.

Blockchain para o governo

Economize orçamento com novas automações, compartilhe dados com mais segurança e descubra insights de dados que já estão sendo coletados.

Recursos
Vista aérea de cima de um navio porta-containers no oceano
O que é tecnologia blockchain?
A blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável para registrar transações, rastrear ativos e criar confiança.
Diagrama de blocos abstrato representando blockchain
O que é segurança de blockchain?
A segurança de blockchain é um sistema abrangente de gerenciamento de riscos para uma rede blockchain, que utiliza frameworks de cibersegurança, serviços de garantia e melhores práticas para reduzir os riscos contra ataques e fraudes.
Vista aérea de rodovia e viaduto em cidade
Avanço da adoção da blockchain nos negócios
A Hyperledger Foundation promove a interoperabilidade e a padronização, abrindo caminho para a adoção generalizada de soluções seguras e escaláveis de blockchain e confiança digital em todas as indústrias e setores.
Pessoas com tablet falando ao lado de caixotes em fábrica
Blockchain State of the Union
Líderes do setor se envolvem em uma discussão sobre blockchain para desenvolvedores e líderes técnicos.
Dê o próximo passo

As soluções de Blockchain da IBM utilizam tecnologia de livro-razão distribuído e blockchain empresarial para ajudar os clientes a impulsionar agilidade operacional, conectividade e novas fontes de receita. Vá além dos limites da sua organização com troca de dados de ponta a ponta confiável e automação de fluxos de trabalho.

