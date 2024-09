A plataforma we.trade entrou totalmente em produção em janeiro de 2019. Além de eliminar o risco associado à negociação com parceiros desconhecidos, criando um "fornecedor único" de informações em tempo real sobre qualquer negociação visível para todas as partes e acionando pagamentos automáticos por meio de contratos inteligentes, a plataforma traz uma série de outros benefícios para incentivar as empresas a começar a negociar internacionalmente.

O principal deles é o Bank Payment Undertaking (BPU). Para as partes vendedoras, a BPU transfere o risco de contraparte, já minimizado pela natureza da plataforma, para os bancos. Isso significa que, se uma empresa não pagar o dinheiro que deve ao seu parceiro comercial, os bancos que facilitam o negócio fornecerão o pagamento provisório. Para os compradores, a BPU representa um compromisso de fornecer trade finance, facilitando significativamente a conclusão das transações.

A we.trade está buscando um maior desenvolvimento e a conquista de uma base de clientes mais ampla. Atualmente, a maioria dos usuários da plataforma são empresas de serviços financeiros, o setor que tradicionalmente tem demonstrado maior interesse na Blockchain Tecnologia. No entanto, a we.trade também está despertando um interesse significativo de empresas de logística e seguros e, em breve, buscará integrar empresas desses setores.

À medida que a plataforma cresce, o IBM Blockchain Services ajudará na integração de novos membros. Ganhar mais participantes aumentará e diversificará os fluxos de receita da we.trade. Um aumento no número e no tipo de empresas que usam a plataforma também criará um círculo virtuoso para as próprias empresas comerciais: quanto maior o conjunto de parceiros em potencial, mais usuários poderão alcançar na mesma plataforma. A we.trade está efetivamente criando um serviço de diretório conveniente para o comércio, no qual as empresas podem simplesmente pesquisar na plataforma um parceiro comercial adequado, entrar em discussões e decidir fazer negócios.

A we.trade pode ser configurada para transformar todo o setor de financiamento comercial. Ao eliminar ou simplificar as etapas do processo de negociação — incluindo a identificação de um parceiro de boa reputação, o fornecimento de trade finance, a garantia de conformidade regulamentar e a busca de recebíveis — a empresa está tornando as transações internacionais mais rápidas, simples e transparentes. À medida que a plataforma cresce e atrai mais bancos e empresas para a realização de transações internacionais, mais empresas, inclusive PMEs, terão condições de expandir seus negócios e diversificar suas receitas por meio do comércio internacional com a we.trade.

Cudden conclui: "Continuamos a fazer realizações significativas com a we.trade. Estamos confiantes de que, trabalhando com a IBM, estamos expandindo nossa oferta e simplificando o comércio não apenas na Europa, mas globalmente."