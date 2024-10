Quais são os benefícios da blockchain?

Sem a blockchain, cada organização precisa manter um banco de dados separado. Como a blockchain usa um livro-razão distribuído, ela registra transações e dados de forma idêntica em vários locais.

Todos os participantes da rede com acesso autorizado veem as mesmas informações ao mesmo tempo, proporcionando total transparência. Todas as transações são registradas de forma imutável e são marcadas com data e hora. Esse recurso permite que os membros visualizem todo o histórico de uma transação e praticamente elimina qualquer oportunidade de fraude.