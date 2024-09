Industrialize a terapia celular e genética

A terapia com células T receptoras de antígeno quimérico (CAR-T) requer um ecossistema robusto e uma infraestrutura digital resiliente. A tecnologia e os serviços da IBM, incluindo a IBM Personalized Medicine Platform, fornecem aos profissionais de saúde as ferramentas necessárias para manter a confiança e a integridade do tratamento personalizado com células CAR-T.