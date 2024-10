O Hyperledger Fabric é uma plataforma de livro-razão distribuída aberta e de nível corporativo. Ele tem controles de privacidade avançados, para que você só compartilhe os dados que deseja entre os participantes da rede com permissão ou conhecidos.

Os contratos inteligentes documentam os processos de negócios que você deseja automatizar com termos autoexecutáveis entre as partes escritos em linhas de código. O código e os acordos nele contidos existem em toda a rede blockchain distribuída e descentralizada. As transações são rastreáveis e irreversíveis, criando confiança entre as organizações e permitindo que as empresas tomem decisões mais informadas com mais rapidez, economizando tempo e reduzindo custos e riscos.