Em uma cadeia de suprimentos, há um armazém que os fornecedores abastecem com produtos para o varejista — neste caso, a Home Depot. Esse produto será então enviado para as lojas. Idealmente, os fornecedores têm uma ideia do que enviaram, e o varejista tem uma ideia do que recebeu. Confiando que o produto certo chegou, o varejista então libera o pagamento ao fornecedor pelos bens.

"Temos que confiar em nossa cadeia de suprimentos que tudo está sendo recebido adequadamente", explica Brian Quartel, diretor de operações financeiras da The Home Depot. "Temos que confiar no que o fornecedor está nos dizendo que é preciso. Quando tudo isso está desligado, isso cria um problema para nós.”

O problema final é que muitos pontos cegos se encontram em uma cadeia de suprimentos. Se uma disputa de transação ocorre ao longo da cadeia, pode levar meses para identificar de onde a discrepância se originou, já que não ocorre comunicação em tempo real. Seja um erro humano associado a processos manuais ou a um problema do sistema, esses detalhamentos de confiança custam tempo e dinheiro e exigem a intervenção de pessoal importante em ambos os lados para resolver o problema.

"Estamos sempre procurando por maneiras melhores de fazer as coisas. Minha equipe é responsável por pagar aos fornecedores pela mercadoria que vai para nossas lojas," diz Quartel. "Ter a visibilidade do que eles dizem que enviaram em comparação ao que afirmamos ter recebido nos permite identificar com mais clareza onde se encontram os problemas.

Em busca de ajuda para a IBM, o varejista de aprimoramento doméstico implementou a tecnologia IBM® Blockchain para melhorar suas comunicações com os fornecedores.

"As relações com fornecedores na Home Depot são realmente uma das chaves para o nosso negócio," diz Dave Richa, diretor sênior de operações financeiras. "Eles estão fornecendo a inovação de que precisamos para cumprir nossa promessa aos nossos clientes."