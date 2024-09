O ecossistema estava atrasado para uma mudança que eliminaria a necessidade de seres humanos vasculharem milhares de páginas de patentes, e é aí que a blockchain e a IA entraram em cena. A IPwe começou a explorar a ideia de usar essas novas tecnologias para criar um mercado automatizado que pudesse conectar todas as partes envolvidas na criação e uso de uma patente.

A IPwe contou com a ajuda da IBM para criar um conjunto exclusivo de produtos para atender às suas necessidades. Trabalhando na IBM Cloud, a empresa combina a tecnologia IBM Blockchain com várias soluções de IBM Watson AI para aumentar a visibilidade e a flexibilidade no complexo mercado de patentes para compradores e vendedores.

O IPwe utiliza recursos de IA para dar sentido aos milhões de patentes em circulação pelo mundo, cada uma delas com uma média de pelo menos 20 páginas. Ao combinar processamento de linguagem natural (NLP), análise preditiva e aprendizado de máquina do IBM Watson, o IPwe pode analisar rapidamente as informações de patentes. Em seguida, pode utilizar as informações para gerar resumos e relatórios para ajudar os usuários a identificar oportunidades lucrativas, ao mesmo tempo em que evitam possíveis riscos comerciais.

"A IPwe ajuda as empresas a descobrir o que elas possuem e o que seus concorrentes têm do ponto de vista da propriedade intelectual a um custo mais baixo, quais são os fatores de risco associados a isso e o que podem fazer para gerar um retorno maior sobre esses ativos intangíveis", afirma Spangenberg. "Possibilitamos que as empresas sejam transparentes na atividade transacional, seja uma transação de licença ou aquisição."

Usar as tecnologias de IA e blockchain permitiu que a IPwe criasse um Global Patent Registry (GPR) automatizado e transparente. O GPR é o primeiro registro de blockchain do mundo que coleta registros de patentes atuais, ativos e históricos em um registro único e livremente acessível. A tecnologia ajuda a remover as barreiras para entender os aspectos críticos das informações de patentes. Ele permite a manutenção de registros e contratos inteligentes para um ativo subjacente.

"É importante para as empresas obterem acesso rápido a informações sobre propriedade intelectual, especialmente sobre sua titularidade e atributos", explica Spangenberg. "Agora fornecemos essas informações em um só lugar com o Global Patent Registry. As empresas podem entender melhor o que têm e podem comunicar melhor isso ao mercado."