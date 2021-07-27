O que são contratos inteligentes na blockchain?

Contratos inteligentes são contratos digitais armazenados em uma blockchain que são executados automaticamente quando termos e condições predeterminados são atendidos.
Os contratos inteligentes são normalmente usados para automatizar a execução de um acordo, de modo que todos os participantes possam ter imediatamente a certeza do resultado, sem o envolvimento ou perda de tempo de qualquer intermediário. Eles também podem automatizar um fluxo de trabalho, acionando a próxima ação quando condições predeterminadas são atendidas.
Os contratos inteligentes funcionam com as seguintes instruções simples "if/when… then…", que são escritas em código em uma blockchain. Uma rede de computadores executa as ações quando condições predeterminadas são atendidas e verificadas.
Essas ações podem incluir liberar fundos para as partes apropriadas, registrar um veículo, enviar notificações ou emitir um ticket. A blockchain é, então, atualizada quando a transação é concluída. Isso significa que a transação não pode ser alterada, e apenas as partes que receberam permissão podem ver os resultados.
Dentro de um contrato inteligente, pode haver quantas estipulações forem necessárias para satisfazer os participantes de que a tarefa foi concluída de forma satisfatória. Para estabelecer os termos, os participantes devem determinar como as transações e seus dados são representados na blockchain, concordar com as regras "if/when... then…" que regem essas transações, explorar todas as exceções possíveis e definir um framework para resolver disputas.
Em seguida, um desenvolvedor programa o contrato inteligente. No entanto, as organizações que usam a blockchain para negócios fornecem cada vez mais modelos, interfaces web e outras ferramentas online para simplificar a estruturação de contratos inteligentes.
Quando uma condição é atendida, o contrato é executado imediatamente. Como os contratos inteligentes são digitais e automatizados, não há papelada para processar e não há tempo perdido reconciliando erros que geralmente resultam do preenchimento manual de documentos.
Como não há terceiros envolvidos e como os registros criptografados de transações são compartilhados entre os participantes, não há necessidade de questionar se as informações foram alteradas para benefício pessoal.
Os registros de transações de blockchain são criptografados, o que os torna difíceis de hackear. Além disso, como cada registro está conectado aos registros anteriores e subsequentes em um livro-razão distribuído, os hackers precisam alterar toda a cadeia para alterar um único registro.
Os contratos inteligentes eliminam a necessidade de intermediários lidarem com transações e, por extensão, seus atrasos e taxas associados.
A Sonoco e a IBM estão trabalhando para reduzir problemas no transporte de medicamentos que salvam vidas, aumentando a transparência da cadeia de suprimentos. Com tecnologia IBM Blockchain Transparent Supply, o Pharma Portal é uma plataforma baseada em blockchain que rastreia produtos farmacêuticos com temperatura controlada em toda a cadeia de suprimentos para fornecer dados confiáveis e precisos de várias partes.
A Home Depot usa contratos inteligentes na blockchain para resolver rapidamente disputas com fornecedores. Por meio de comunicação em tempo real e maior visibilidade da cadeia de suprimentos, elas estão construindo relacionamentos mais fortes com os fornecedores, resultando em mais tempo para trabalho crítico e inovação.
Ao se juntarem à we.trade, a rede de trade finance promovida pelo IBM Blockchain, as empresas estão criando um ecossistema de confiança para o comércio global. Como uma plataforma baseada em blockchain, a we.trade usa regras padronizadas e opções de negociação simplificadas para reduzir o atrito e o risco e, ao mesmo tempo, facilitar o processo de negociação e expandir as oportunidades de comércio para empresas e bancos participantes.
O Hyperledger Fabric é uma framework de blockchain modular de código aberto para o desenvolvimento de aplicações de nível empresarial com estratégias setoriais.
Governos, empresas e instituições usam blockchain para viabilizar uma infraestrutura segura e confiável para identidades e credenciais digitais.
Blockchain é uma rede sem confiança que oferece maior segurança, transparência e automação
