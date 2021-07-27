O que são contratos inteligentes na blockchain?

Os contratos inteligentes funcionam com as seguintes instruções simples "if/when… then…", que são escritas em código em uma blockchain. Uma rede de computadores executa as ações quando condições predeterminadas são atendidas e verificadas.

Essas ações podem incluir liberar fundos para as partes apropriadas, registrar um veículo, enviar notificações ou emitir um ticket. A blockchain é, então, atualizada quando a transação é concluída. Isso significa que a transação não pode ser alterada, e apenas as partes que receberam permissão podem ver os resultados.

Dentro de um contrato inteligente, pode haver quantas estipulações forem necessárias para satisfazer os participantes de que a tarefa foi concluída de forma satisfatória. Para estabelecer os termos, os participantes devem determinar como as transações e seus dados são representados na blockchain, concordar com as regras "if/when... then…" que regem essas transações, explorar todas as exceções possíveis e definir um framework para resolver disputas.

Em seguida, um desenvolvedor programa o contrato inteligente. No entanto, as organizações que usam a blockchain para negócios fornecem cada vez mais modelos, interfaces web e outras ferramentas online para simplificar a estruturação de contratos inteligentes.