O que é GDPR?

O GDPR define as bases legais que as empresas podem usar para processar dados pessoais. Pelo menos uma dessas condições deve ser atendida, caso contrário, o processamento é ilegal.

O titular dos dados autoriza o processamento dos dados. As empresas podem processar os dados de uma pessoa se consentirem. O consentimento só é válido se for informado, afirmativo e voluntário.

Para que o consentimento seja informado, a empresa deve explicar claramente o que coleta e como usará esses dados. Para que o consentimento seja afirmativo, o usuário deve adotar medidas intencionais para mostrar seu consentimento, como assinar uma declaração ou marcar uma caixa. O consentimento não pode ser a opção padrão, então coisas como caixas pré-marcadas violam o GDPR. Para que o consentimento seja voluntário, a empresa não pode influenciar ou coagir o titular de qualquer forma. A empresa não pode exigir consentimento para usar um serviço, a menos que o processamento seja necessário para o serviço funcionar. Por exemplo, uma empresa pode precisar do número do cartão de crédito de uma pessoa para vender para ela, mas provavelmente não precisa do endereço IP dela.

A empresa não pode agrupar autorizações se os dados estiverem sendo processados para vários fins. O titular deve poder aceitar ou rejeitar cada atividade de processamento individualmente. As organizações devem manter registros de consentimento. Os titulares podem retirar seu consentimento a qualquer momento. Se o fizerem, o processamento deverá ser interrompido.

Os dados devem ser processados para celebrar um contrato com o titular dos dados ou em nome do titular. Por exemplo, se alguém solicitar um empréstimo, o banco pode precisar processar seus dados financeiros e histórico profissional.

O controlador tem a obrigação legal de processar os dados. Por exemplo, algumas regulamentações de saúde exigem que os hospitais mantenham os dados do paciente arquivados.

Os dados devem ser processados para proteger os interesses vitais do titular ou de outra pessoa. Isso se refere a situações em que os dados devem ser processados para salvar a vida de uma pessoa ou evitar danos.

Os dados devem ser processados para realizar uma tarefa de interesse público ou parte da autoridade oficial do controlador. O jornalismo é um exemplo clássico de uma razão de interesse público para o processamento de dados pessoais. As agências governamentais podem processar dados pessoais para exercer suas funções oficiais.

Os dados devem ser processados para atender a um interesse legítimo do controlador ou de um terceiro. Um interesse legítimo é um benefício que uma empresa pode obter por meio do processamento de dados. Os exemplos incluem a verificação de antecedentes de funcionários ou o rastreamento de endereços IP em uma rede corporativa para fins de cibersegurança. O processamento deve ser necessário para contar como um interesse legítimo. Uma empresa não pode alegar um interesse legítimo se puder realizar a tarefa sem os dados em questão. Os titulares dos dados também devem esperar razoavelmente o processamento. Se os titulares ficarem surpresos ao saber que seus dados estão sendo usados de determinada maneira, a empresa provavelmente não tem motivos de interesse legítimo. Os direitos dos titulares dos dados geralmente prevalecem sobre os interesses legítimos de uma empresa.

As organizações devem estabelecer e documentar suas bases antes de coletar dados. Elas devem comunicar essas bases aos usuários. As empresas não podem alterar suas bases após o fato sem o consentimento do titular.