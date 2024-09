A segurança de banco de dados se refere a uma variedade de ferramentas, controles e medidas projetadas para estabelecer e preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do banco de dados. Este artigo se concentrará principalmente na confidencialidade, uma vez que é o elemento mais comprometido na maioria das violações de dados.

A segurança do banco de dados deve abordar e proteger o seguinte:

Os dados no banco de dados





O sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS)





Qualquer aplicativo associado





O servidor físico do banco de dados e/ou o servidor virtual do banco de dados e o hardware subjacente





A infraestrutura de computação e/ou de rede usada para acessar o banco de dados

A adoção da segurança de banco de dados é uma iniciativa complexa e desafiadora que envolve todos os aspectos das tecnologias e práticas de segurança da informação. Além disso, pode gerar conflito com a usabilidade do banco de dados. À medida que o banco de dados se torna mais acessível e utilizado, mais vulnerável ele se torna a ameaças de segurança. Quando a vulnerabilidade do banco de dados é reduzida, seu acesso e uso se tornam mais complexos. (Este paradoxo é conhecido como Regra de Anderson. (link externo à IBM)