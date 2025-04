A IBM considera o Cloud CoC da UE uma ferramenta confiável, disponível para demonstrar nosso compromisso com os usuários da nuvem, e comprovar que seus dados estão seguros. A confirmação do Cloud CoC da UE demonstra que a IBM Cloud atende aos requisitos do Código. A IBM conquistou o segundo nível de conformidade com o Cloud CoC da UE. Veja nossos serviços que atendem aos requisitos do Cloud CoC da UE.