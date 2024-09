A IBM sempre colocou as transferências de dados responsáveis, eficientes e transparentes no centro dos produtos e serviços que oferece e usou as SCCs como mecanismo principal para transferir dados de maneira confiável. As SCCs dos serviços da IBM Cloud estão disponíveis no site dos Termos da IBM. Observe que a SCC da IBM foi atualizada com os novos SCCs de 2021 implementados pela Comissão Europeia.