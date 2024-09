As ofertas do IBM Infrastructure Management System (IMS) e do IBM Infrastructure as a Service (IaaS) têm estrutura de gerenciamento de riscos em conformidade com a ISO 31000:2018, conforme certificado pelo Bureau Veritas.

Os certificados IBM ISO 31000 são publicados e geralmente estão disponíveis. Os serviços listados abaixo são certificados pela ISO 31000. Os serviços abaixo emitem certificados ISO pelo menos uma vez por ano.