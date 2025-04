A CCPA foi incorporada ao Adendo de Privacidade de Dados da IBM. Para consultar as leis ou jurisdições que o Adendo de Proteção de Dados da IBM (DPA) abrange, incluindo as seções aplicáveis à CCPA, acesse o site do DPL da IBM. O DPA da IBM está disponível no site dos Termos da IBM.

Para saber mais sobre as políticas de privacidade de dados da IBM, acesse o IBM Trust Center. Se tiver outras dúvidas sobre a política de privacidade da IBM no que diz respeito às ofertas externas, entre em contato com a central de ajuda da IBM.