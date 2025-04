Os data centers de nuvem pública da IBM na Austrália foram avaliados por um consultor de segurança da região credenciado pelo SCEC e certificados como compatíveis com os requisitos de segurança física da Zona 3. Isso viabiliza a classificação PROTECTED, conforme as diretrizes do Framework da Política de Segurança Protetiva do Governo Australiano. Isso proporciona também o ambiente físico necessário para a conduta confiante e segura dos negócios do governo australiano. Os data centers são avaliados a cada dois anos.