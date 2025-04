O IBM Cloud IaaS, PaaS e VPC foram certificados para ISMAP por um auditor independente, terceirizado e certificado. A certificação do ISMAP da IBM Cloud ajuda os órgãos do governo japonês a aproveitar as cargas de trabalho da IBM Cloud, além de atender aos requisitos de segurança.

As descrições de serviço (SD) da IBM indicam se uma determinada oferta alcançou e mantém o status de conformidade com o ISMAP. Os serviços abaixo são avaliados todos os anos por um auditor terceirizado independente .