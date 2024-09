Um relatório SOC 2 pode ser fornecido para IBM Services que implementaram controles de acordo com seus Princípios de Serviço de Confiança selecionados. O relatório SOC 2 demonstra que a IBM projetou controles para os Princípios de Serviço de Confiança selecionados corretamente e que os controles operaram efetivamente durante o período do relatório.

Os serviços listados abaixo têm relatório SOC 2 Tipo 2 disponível, representando um período de tempo durante o qual os controles foram avaliados. Como esses relatórios representam um período de avaliação no passado, uma carta-ponte pode acompanhar um relatório SOC 2 Tipo 2, no qual a IBM atesta o desempenho contínuo do controle de serviço desde o término do último período de relatório.

As Descrições de Serviço IBM (SDs) indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade SOC 2 Tipo 2. Os serviços abaixo emitem relatórios SOC 2 Tipo 2 pelo menos uma vez por ano.

Consulte a descrição do sistema de infraestrutura IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)