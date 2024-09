Os IBM Cloud Virtual Servers for IBM Cloud Classic Infrastructure operam dentro da nossa primeira plataforma de IaaS e rede, sendo ideais para cargas de trabalho de migração direta que exigem movimentação rápida de aplicativos dentro da mesma arquitetura.Aumente a demanda e o orçamento de forma inteligente com preços por hora ou mensais ou suspenda a emissão de faturas. Reserve com antecedência ou opte pelo nosso modelo de pagamento conforme o uso. Todos os servidores apresentam o poder da tecnologia do processador Intel Xeon.