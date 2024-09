IBM Cloud® Databases for MySQL

MySQL totalmente gerenciado: Criado especificamente para cargas de trabalho de missão crítica, oferecendo desempenho garantido com escalabilidade, segurança e um padrão de fato para aplicativos da Web.

O mais popular banco de dados relacional de código aberto MySQL facilita a implantação, operação e escala de aplicativos nativos da nuvem.

Com esse serviço MySQL totalmente gerenciado, você se concentra no desenvolvimento de aplicativos e negócios, e não no gerenciamento de banco de dados.