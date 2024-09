Os backups do estado do sistema incluem, mas não se limitam a, base de dados de registro de classe COM+, registro, arquivos de inicialização, arquivos de sistema e contador de desempenho.Isso depende de seu sistema. Os arquivos de sistema variam de acordo com o sistema operacional e os service packs. Normalmente, existem vários milhares deles. O MS Windows cria uma lista dinâmica dessas DLLs quando você as inclui no backup. Incluir os arquivos de sistema permite que você se recupere de arquivos de sistema corrompidos, ou caso desinstale acidentalmente alguns pacotes de serviço, ou queira fazer uma restauração de Bare Metal.Isso permite que você retorne ao estado do backup sem precisar reinstalar o sistema operacional a partir do kit de instalação e, em seguida, instalar cada service pack separadamente.

Nota: Nenhum arquivo de dados do usuário está incluído no backup do estado do sistema. Um trabalho de backup do estado do sistema deve ser configurado como um trabalho independente. Não deve haver outra fonte de dados incluída em um trabalho de backup do estado do sistema.