A resolução de DNS envolve converter um nome de host (como ibm.com/br-pt) em um endereço IP compatível com computador (como 192,168,1,1). Cada dispositivo na internet recebe um endereço IP que é usado para localizar o dispositivo. Ao carregar uma página da web, o que um usuário digita no campo de endereço do navegador é traduzido para o endereço IP necessário para localizar essa página da web.