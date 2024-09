A solução IBM Cloud oferece a plataforma global de hospedagem escalável que a Movius precisa para uma entrega rápida e ágil de sua oferta inovadora."Com a IBM Cloud, temos uma implantação altamente consistente que é facilmente implementável em várias localidades", afirma Modi. "Contamos com uma plataforma de nuvem muito madura, com um conjunto documentado de capacidades, e podemos provisionar recursos de computação, rede e armazenamento em questão de minutos."

Através do serviço Veeam, a Movius reforça e estandardiza a funcionalidade de backup e restauração em sua infraestrutura em constante expansão.Além de auxiliar os clientes corporativos a lidar com diversas exigências regulatórias, a solução da Veeam suporta uma maior disponibilidade e resiliência para o serviço fundamental da empresa.

Graças às verificações de páginas HTTP simples e à funcionalidade de failover rápido oferecidas pela solução CIS, a Movius pode assegurar que seus clientes não tenham interrupções no serviço em caso de falha em um dos sites, seja no front-end ou no back-end.

A experiência e a reputação consolidada da IBM como um provedor confiável de infraestrutura permitem que a Movius direcione seus esforços para atender às necessidades críticas de seu negócio e ofereça uma proposta de valor atrativa aos clientes em potencial.“Não estamos no negócio de data centers; nosso negócio é conectar pessoas”, explica Modi. “Aproveitar o IBM Cloud nos permite realmente focar naquilo em que somos bons e no que precisamos para oferecer um serviço bem-sucedido. E isso nos dá credibilidade à medida que entramos no mercado e conversamos com clientes corporativos.”

Na verdade, quando usuários regulados do escritório de Londres de um banco comercial chinês começaram a trabalhar de casa durante a pandemia em 2020, o escritório implementou gravação móvel em dispositivos de trabalho e pessoais com o MultiLine da Movius. Em apenas 15 dias, a empresa de serviços financeiros cumpriu com as regulamentações da Diretiva de Mercados em Instrumentos Financeiros II (MiFID II).

Impulsionada pela tecnologia da IBM Cloud e apoiada pela extensa rede da IBM de provedores de serviços tecnológicos especializados, a Movius prevê um contínuo crescimento de negócios e expansão global."Devemos fornecer comunicações em tempo real e um serviço crítico para os negócios", afirma Modi. "Precisávamos de uma infraestrutura escalável, confiável, orientada para o futuro e que viesse com um conjunto de serviços essenciais para que pudéssemos oferecer nossa solução. E isso é realmente o que descobrimos com a parceria com a IBM.”