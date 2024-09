As empresas precisam facilitar que os clientes continuem fazendo negócios com elas. E, ao oferecer os produtos e serviços certos no momento certo, as empresas podem melhorar sua capacidade de reter clientes.

Ajudar as empresas a aumentar a satisfação do cliente é o motivo da criação da CRM.COM, sediada em Londres. A empresa desenvolve soluções de faturamento de assinatura, recompensas e dinheiro digital para empresas em todo o mundo. O software CRM.COM é moderno, nativo de cloud e altamente escalável com uma API de última geração. Inclui recursos que podem atender a quase todos os requisitos como parte de sua versão padrão — com personalizações mínimas a zero — para que os clientes CRM.COM possam entrar em operação rapidamente.

A CRM.COM queria oferecer seu software na nuvem por várias razões. Primeiro, o software na nuvem pode reduzir os custos, pois os clientes não precisam instalar e manter hardware caro em suas instalações. Em segundo lugar, o software baseado em nuvem fornece flexibilidade e mobilidade aos usuários, pois é acessível de qualquer local e qualquer dispositivo com conexão à Internet. Em terceiro lugar, os clientes não precisam se preocupar tanto com a segurança de dados quanto as plataformas de nuvem que oferecem ambientes ricos em segurança que dificultam bastante as violações. Por fim, a nuvem permite que a CRM.COM implemente projetos muito mais rápido, com mais frequência e com atualizações automatizadas e acesso a novos recursos.