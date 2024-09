Allie é inegavelmente adorável, um recurso que, como suas capacidades, é o resultado de um design cuidadoso e uma solução de tecnologia sofisticada criada com a IBM Cloud® e o serviço IBM Watson® Assistant . Ao contrário da maioria dos chatbots, o serviço IBM Watson Assistant utiliza NLP para entender o contexto e as sutilezas da linguagem, então Allie não só entende, mas interpreta variações e nuances de linguagem enquanto continua aprendendo.

A Allianz queria posicionar Allie quase como um ser humano. Os clientes podem entrar em contato com ela 24 horas por dia e 7 dias por semana para qualquer dúvida relacionada a seguros, mas também podem perguntar sobre o clima em Taipei. Ela tem recursos de conversa informal que criam um toque humano.

A Allianz trabalhou com a IBM para construir uma base de conhecimento para Allie com mais de 400 scripts da vida real, com base nos dados coletados de um ano de solicitações de clientes para seus call centers. Fluente em mandarim, Allie foi treinado para entender e interpretar diversas frases de perguntas por meio de uma riqueza de intenções (o que um cliente quer), entidades (que apresentam contexto para intenções) e palavras-chave. É essa base rica de conhecimento que permite que ela explique até mesmo os tópicos mais complexos de seguro de vida com linguagem simples e ferramentas visuais.

Para ajudar a Allianz a cumprir diretrizes regulatórias rigorosas sobre informações e privacidade do cliente, a IBM adaptou uma solução IBM Cloud com IBM Watson Assistant e Humix, uma estrutura de robôs de código aberto que atua como uma camada média e ajuda a proteger informações confidenciais do cliente.

Digamos que um cliente queira alterar o endereço residencial em sua apólice. Ela diz a Allie: “Quero mudar meu endereço”. A tecnologia IBM Watson Assistant é capaz de interpretar a intenção da cliente (o que ela quer fazer) e transferir uma instrução clara (alterar endereço) para Humix. Em seguida, o Humix executa o comando (pede o novo endereço, atualiza o novo endereço no sistema central de seguros e envia uma confirmação de senha única) sem usar a nuvem, dessa forma protegendo a privacidade dos dados.



Os líderes de negócios da Allianz acham que o IBM Watson é um dos motores de IA mais fortes do mercado, mas o fator-chave na decisão da escolha da IBM foi a tecnologia: IBM Cloud with Humix. Do ponto de vista regulatório e legal, é percebido como uma solução muito suave para a Allianz.

A plataforma de código aberto permite que a Allianz mantenha e construa novos cenários por conta própria, para que possam se concentrar em projetos mais complexos e emocionantes com a IBM, e não em desperdiçar recursos em tarefas simples.

Em sete meses, a Allianz e a IBM lançaram seu primeiro produto viável mínimo (MVP) e já tinham alcançado sua meta de projeto. Allie estava ao vivo, era social e podia oferecer cobertura para 80% das solicitações mais frequentes da central de atendimento da empresa.