Daimler Trucks North America

A solução UrbanCode Deploy ajudou a Daimler Trucks NA a reduzir o tempo de entrega do aplicativo e o tempo de inatividade devido a aplicativos com falha. Ele também melhorou a qualidade, o controle e a governança dos aplicativos. Ao fazer isso, a empresa reduziu os custos gerais de gerenciamento de aplicativos.

No primeiro ano após a implementação do software UrbanCode Deploy, a equipe de Serviços de TI usou a solução para 3 mil implementações de quatro aplicativos. Ao reduzir o tempo de implementação de 60 a 90 minutos para apenas quatro minutos, a Wylde estima que a automação economizou mais de 3 mil horas ao departamento. “Se uma implantação típica levava 70 minutos, agora podemos fazê-la em quatro. Isso representa uma economia de tempo de cerca de 94% para cada implantação.” A Daimler Trucks NA agora usa a solução UrbanCode Deploy para mais de 100 aplicativos em toda a empresa.

No início, a equipe teve que limpar o código existente para poder usar a solução UrbanCode Deploy para a implementação subsequente do aplicativo. Agora, uma ferramenta de criação que funciona em conjunto com o software UrbanCode Deploy ajuda a garantir que os aplicativos sejam criados adequadamente e funcionem corretamente, colocando o ônus da qualidade da programação de volta na equipe de desenvolvimento.

Wylde também acredita que o software está ajudando a melhorar ainda mais a qualidade dos aplicativos porque a equipe de desenvolvimento pode reverter os aplicativos e encontrar e corrigir problemas rapidamente. "Antes da implementação do UrbanCode, podemos esperar duas, três, quatro semanas antes de lançar outra correção. Com um recurso de reversão automatizada, podemos liberar uma correção dentro de alguns dias".

A Daimler Trucks NA também usa o software UrbanCode Deploy para aplicar políticas, como a proibição de manipular ou alterar manualmente um arquivo. "Tudo tem que vir do controle de origem, ao contrário do que acontecia antes", diz Wylde. "Também temos um único modelo que é usado para implementar todos os aplicativos", melhorando assim a governança e o controle sobre aplicativos e dados.

Outros departamentos de TI da Daimler Trucks NA e suas empresas irmãs da Daimler AG estão interessados nos resultados do Wylde. “Há um efeito cascata. As pessoas viram nosso sucesso e estão atentas. Percebem que podemos fazer implementações em apenas quatro minutos, em vez de uma hora ou mais, e querem adotar nosso modelo em seus departamentos".

Wylde acredita que um modelo DevOps, apoiado pela solução UrbanCode Deploy, está ajudando a mudar a cultura de sua organização, principalmente entre os desenvolvedores. "As pessoas gostam de criar coisas. Não querem ficar presas em trabalho manual. É isso que o UrbanCode faz", afirma Wylde. “Não se destina a substituir as habilidades de interfaces de usuário, o desenvolvimento de códigos ou a criatividade no código. O objetivo é substituir as tarefas manuais que não agregam absolutamente nenhum valor para nós em TI, para nossos clientes ou para a empresa".

Wylde continua: "Estamos quebrando as antigas barreiras entre os desenvolvedores e outros profissionais de TI da empresa". Além disso, sua equipe de middleware não recebe ligações no meio da noite pedindo para corrigir problemas de programação. "Eu diria que quem usa DevOps e UrbanCode Deploy deve estar pronto para uma grande mudança cultural e, francamente, para pessoas mais felizes no final do dia".

Ao alinhar a tecnologia DevOps com as pessoas certas, a Wylde está simplificando a organização e se concentrando na inovação. "Podemos começar a mudar para coisas mais criativas, como funções analíticas preditivas, mineração de dados ou outras coisas que realmente agregam valor", diz ele.

Wylde conclui: "As empresas que não adotam um modelo de DevOps correm o risco de seguir o caminho de todas as extintas redes de locadoras de vídeo e lojas de eletrônicos que não mudaram, ou não mudaram rápido o suficiente para acompanhar a transformação tecnológica e as expectativas dos clientes".