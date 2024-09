A certificação ISO 22301 do serviço de infraestrutura do IBM®Cloud representa um compromisso contínuo com as necessidades das organizações em termos de recursos de continuidade de negócios. Os certificados ISO 22301 da IBM são publicados e geralmente estão disponíveis. Os serviços listados abaixo são certificados pela ISO-22301. Os serviços listados abaixo emitem certificados ISO pelo menos uma vez por ano.