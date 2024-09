O Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM é uma coleção das melhores práticas do setor para configurar com segurança sistemas de TI, software e redes. A orientação da referência é informada pelos controles CIS que mapeiam outras estruturas de segurança, incluindo HIPAA, a família ISO 27000, NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS e outros. A IBM Cloud suporta o desenvolvimento de referências CIS.



Relatórios e outras documentações