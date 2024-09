O IBM Cloud® Databases for EnterpriseDB é um mecanismo de banco de dados que otimiza os recursos integrados do PostgreSQL.

Tenha mais escalabilidade, segurança e confiabilidade, juntamente com aprimoramentos que melhoram a produtividade do desenvolvedor e do DBA. Aproveite a integração nativa com o IBM Cloud e a compatibilidade com bancos de dados Oracle.