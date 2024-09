Os produtos de software da IBM, todas as ofertas de nuvem IBM multilocatário padronizadas e compartilhadas, assim como os produtos de hardware de sistemas IBM, são todos certificados de acordo com o nível de autoavaliação do programa de certificação O-TTPS do The Open Group de O-TTPS e ISO/IEC 20243:2018. Isso demonstra que o ciclo de vida do produto da IBM implementou os requisitos de controle em três famílias: (1) desenvolvimento de produtos; (2) engenharia segura; e (3) segurança da cadeia de suprimentos. Os certificados ISO 20243 da IBM são publicados e geralmente estão disponíveis.