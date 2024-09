Aumentos na adoção de nuvem, transformação digital e expansão do trabalho remoto nos últimos anos tornaram a pegada digital e a superfície de ataque da empresa média maiores, mais distribuídas e mais dinâmicas, com novos ativos conectando-se à rede da empresa diariamente.

Os processos tradicionais de descoberta de ativos, avaliação de riscos e gerenciamento de vulnerabilidades, que foram desenvolvidos quando as redes corporativas eram mais estáveis e centralizadas, não conseguem acompanhar a velocidade com que novas vulnerabilidades e vetores de ataque surgem nas redes de hoje. O teste de penetração, por exemplo, pode testar vulnerabilidades suspeitas em ativos conhecidos, mas não pode ajudar as equipes de segurança a identificar novos riscos cibernéticos e vulnerabilidades que surgem diariamente.

Mas o fluxo de trabalho contínuo e a perspectiva de um hacker do ASM permitem que as equipes de segurança e os centros de operações de segurança (SOCs) estabeleçam uma postura de segurança proativa diante de uma superfície de ataque em constante crescimento e mutação. As soluções de ASM fornecem visibilidade em tempo real sobre vulnerabilidades e vetores de ataque à medida que surgem.

Elas podem aproveitar informações de ferramentas e processos tradicionais de avaliação de riscos e gerenciamento de vulnerabilidades para maior contexto ao analisar e priorizar vulnerabilidades. E podem se integrar com tecnologias de detecção e resposta a ameaças — incluindo gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM), detecção e resposta de endpoints (EDR) ou detecção e resposta ampliadas (XDR) — para melhorar a mitigação de ameaças e acelerar a resposta a ameaças em toda a empresa.