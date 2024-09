As organizações criam estratégias formais de DLP para proteger contra todos os tipos de perda de dados.

No fundamento de uma estratégia de DLP está um conjunto de políticas de DLP que definem como os usuários devem lidar com os dados corporativos. As políticas de DLP abrangem as principais práticas de segurança de dados, como onde armazenar dados, quem pode acessá-los, como usá-los e como estabelecer os controles de segurança ao seu redor.

Em vez de elaborar uma única política para todos os dados, as equipes de segurança da informação normalmente criam políticas diferentes para os diferentes tipos de dados em suas redes. Isso ocorre porque diferentes tipos de dados geralmente precisam ser tratados de maneira diferente.

Por exemplo, informações de identificação pessoal (PII), como números de cartão de crédito e endereços residenciais, geralmente estão sujeitas a regulamentações de segurança de dados que determinam o que uma empresa pode fazer com elas.

Por outro lado, a empresa tem carta branca sobre o que faz com sua propriedade intelectual (IP). Além disso, as pessoas que precisam de acesso às PII podem não ser as mesmas pessoas que precisam de acesso à IP da empresa. Ambos os tipos de dados precisam ser protegidos, mas de maneiras diferentes.

As equipes de segurança criam várias políticas de Prevenção contra Perda de Dados (DLP) detalhadas, para que possam aplicar os padrões de segurança adequados a cada tipo de dado sem interferir no comportamento autorizado dos usuários finais.As organizações revisam essas políticas regularmente para acompanhar as mudanças nos regulamentos relevantes, na rede corporativa e nas operações comerciais.