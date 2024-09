Após determinar os tipos de dados que farão parte do backup, determine com que frequência ele será feito e a velocidade de recuperação necessária, ou seja, será necessário determinar o objetivo do ponto de recuperação e o objetivo do tempo de recuperação para cada conjunto de dados ou aplicativo relacionado.

O objetivo do ponto de recuperação, ou RPO, é essencialmente a idade do backup mais antigo que pode ser tolerado. Os RPOs variam de acordo com os dados, os aplicativos, o setor ou uma combinação desses e outros fatores. Por exemplo, o sistema de e-mails de uma cafeteria pode tolerar um RPO de 24 horas, enquanto o sistema de e-mails de um hospital, banco ou outra empresa altamente regulamentada pode exigir RPOs mensurados em minutos. Em uma corretora, onde cada negociação pode valer milhões, um sistema de negociação pode ter um RPO medido em segundos ou menos.

O objetivo do tempo de recuperação, ou RTO é o quantia mais longa de tempo de inatividade possível. O check-out de sua livraria local pode ter um RTO de horas ou dias, pois o tempo de inatividade pode custar até USD 100 por hora. Uma loja on-line pode ter um RTO medido em segundos, pois cada segundo de inatividade pode significar centenas de milhares de dólares em negócios perdidos.

RPO e RTO serão responsáveis por determinar a frequência, o método e até mesmo a localização de seus backups. Os backups feitos todas as noites em um provedor de cloud de terceiros podem ser suficientes para um aplicativo com RPO e RTO, medidos em horas. Um aplicativo com RPO e RTO medidos em segundos (ou menos) podem exigir replicação contínua de dados ou até mesmo sistemas redundantes completos hospedados em um local próximo e que possam ser usados de maneira imediata e sem interrupções no caso de perda de dados ou problemas no sistema.

Qualquer provedor serviço de recuperação de dados com o qual você trabalhe deve fornecer um acordo de nível de serviço (SLA) detalhando os RPOs e RTOs que são capazes de cumprir, os controles segurança implementados e as proteções contra perda de dados estabelecidas. Seu contrato deve especificar o site ou locais onde seus backups serão armazenados, além de indicar a maneira como o fornecedor irá cumprir quaisquer regulamentações em seu setor.